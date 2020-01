Premios Grammy: Juanes, Alicia Keys, Chris Martin y otros homenajearán a Prince

El legado de Prince sigue muy vivo y los homenajes no dejan de sucederse. Los Grammy han anunciado que varias estrellas de la música recordarán al músico en un especial llamado Let's Go Crazy: The Grammy Salute to Prince.

El tributo, repleto de estrellas, contará con actuaciones de Beck, Common, Gary Clark Jr., Earth, Wind & Fire, Foo Fighters, HER, Susanna Hoffs de The Bangles, Juanes, Alicia Keys, John Legend, Chris Martin de Coldplay, Mavis Staples, St. Vincent y Usher.

El concierto también contará con una actuación conjunta de varios de los amigos y colaboradores musicales más queridos de Prince, incluida su banda The Revolution, Sheila E. y Morris Day y The Time.

Let's Go Crazy: The Grammy Salute to Prince se grabará en el Centro de Convenciones de Los Ángeles el 28 de enero, dos días después de la entrega de los Premios Grammy.

Noticias que me llenan de emoción, humildad y orgullo. Y pensar que hace 20 años ya soñaba con esto. Gracias @RecordingAcad por permitirme ser parte de este tributo a la leyenda #Prince #TheGrammySalute ⫸ https://t.co/JmCgyjuC0J pic.twitter.com/MLuEfl9dD1 — JUANES (@juanes) January 9, 2020

"Prince es indiscutiblemente uno de los mayores virtuosos musicales de todos los tiempos", asegura en un comunicado, la presidenta y consejera delegada de la Academia, Deborah Dugan. "Con su actitud subversiva y su imponente naturaleza, Prince atravesó géneros musicales y creó música electrizante que explotaba de personalidad. Continúa siendo un icono de inspiración para artistas y fans en todo el mundo y nos sentimos muy honrados de rendir tributo a su legado con este especial posterior a los Grammy", añadió.



Este homenaje cuenta con la colaboración de los herederos y familiares del cantante.