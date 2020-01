“Hace años que no había un grupo mixto y ojalá Mantra cale en la gente”

"Me encanta asistir a los nacimientos de proyectos y hoy toca conocer a Mantra". Así ha presentado Tony Aguilar en LOS40 Global Show al nuevo grupo español que dará que hablar este año. Se llama Mantra y sus integrantes son tres jóvenes talentos con experiencia en esto de la música: Carlos Marco, Paula Pérez y Charly Weinberg.

Asi es el primer videoclip de Mantra

La carta de presentación de Mantra ha sido No te esperaba, una canción que cuenta con la estrecha colaboración de Yera. Se trata solamente del primer tema de un proyecto que tiene mucho que ofrecer a la escena musical de nuestro país: "Yo soy de la antigua usanza de sacar discos", dice Carlos Marco. "Llevamos un año en el estudio y tenemos un montón de canciones. Hay temas que lanzaremos seguramente single a single, pero el objetivo final es intentar hacer un álbum para que el público conozca el concepto de Mantra".

"Tenemos muchas cosas que decir y una línea muy clara que seguir", ha añadido Paula antes de que Carlos hablase de la necesidad en el mercado de una banda como Mantra: "Hace años que no había un grupo mixto y ojalá cale en la gente".

¿Qué pasará con Auryn?

Tony Aguilar también ha aprovechado la entrevista para recordarle a Carlos Marco que Auryn todavía no se ha disuelto oficialmente. Esta ha sido la respuesta del artista: "Cuando Auryn paró cada uno tuvo sus proyectos en solitario, pero a mí el cuerpo me pidió parar y conocí a Paula y de una manera natural surgió Mantra. A mí me gusta estar acompañado. El ego de solista lo perdí hace tiempo. Me gusta compartir y Mantra ha salido solo".

"Cuando vuelva Aruyn yo estaré ahí, pero afronto este proyecto con una ilusión nueva", termina diciendo.