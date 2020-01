Así ha mostrado Sebastián Yatra su emoción por la nominación de ‘Klaus’ en los Oscar 2020

Ya hemos conocido la lista de nominados que este año podrían llevarse un Oscar y estamos especialmente emocionados con las candidaturas de Dolor y gloria, Antonio Banderas y Klaus, por la parte que nos toca como españoles.

Klaus, la película de Sergio Pablos que nos ofrece una nueva visión de Papá Noel, se estrenó en los cines el 8 de noviembre de 2019. Pero, tan solo 318 personas fueron al cine a verla, con una recaudación que no llegaba a los 2000 euros, según los datos del Ministerio de Cultura. Y hay una explicación.

Tan solo 8 días después del estreno, la peli podía verse en Netflix. Una estrategia comercial, con una fuerte campaña de lanzamiento en Estados Unidos, con el propósito de conseguir estar en los premios. Y lo han conseguido. Todo un logro para la plataforma que se ha impuesto incluso a la factoría Disney que ha visto como quedaba fuera de las candidaturas Frozen II.

Así que la primera película de animación familiar de Netflix, a cargo de una pequeña empresa española, ha sido todo un bombazo. Y no podemos más que celebrarlo y sentirnos orgullosos.

El que también está especialmente emocionado es Sebastián Yatra que fue elegido para poner voz al personaje principal en Latinoamérica. El mismo que en la versión anglosajona tenía a Jason Schwartzman y en la española a Quim Gutiérrez.

“Esta es una noticia bastante inesperada”, acertaba a decir el cantante colombiano, “es muy loco, no me lo esperaba para nada. Es una de mis películas animadas favoritas de las que he visto en toda mi vida”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sebastian Yatra (@sebastianyatra) el 13 Ene, 2020 a las 9:52 PST

Ahora queda esperar que llegue la gala de entrega y saber si finalmente se lleva la estatuilla o no. Aunque esta nominación ya es un premio en sí que demuestra que en España hay mucho talento.