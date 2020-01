Selena Gomez desvela el título de una canción secreta

La de Texas está de enhorabuena. Su tercer álbum de estudio Rare superó las expectativas tras su lanzamiento el pasado 10 de enero. "Estoy muy feliz de que haya salido. Creo que he estado aguantando la respiración durante cuatro años y finalmente he expirado y ahora existe", señaló Selena Gomez en una entrevista en The Tonight Show.

Pero si pensabas que ese era todo el contenido musical que la cantante tenía para ofrecernos, estabas completamente equivocado/a. Cuando Jimmy Fallon le preguntó si tenía algún tema preparado y que aún no había salido a la luz, la artista afirmó y, no solo eso, sino que desveló el título.

"Quizás haya algunas cosas, sí. Hay algunas otras canciones que no he podido evitar que existiesen. No puedo decir cuándo, pero una de mis canciones favoritas se llama Boyfriend, así que no puedo esperar a que la gente la escuche", explicó nuestra protagonista.

Así es. Ya hay título para lo próximo que traerá la cantante, quien ha comenzado una nueva y prometedora etapa de la mano de sus más fieles seguidores. Y, aunque aún no haya desvelado más detalles al respecto, estamos seguros de que volverá a desvelarnos otro episodio de la montaña rusa que ha protagonizado su vida.

De hecho, eso es algo de lo que habló la propia Selena en esta misma entrevista. Lo más importante para ella a la hora de escribir este álbum fue asegurarse de que todas las canciones significasen algo. "Quería ser honesta y lo único que podía hacer y que quería era hacer sentir mejor a la gente. Tengo mucha suerte de estar en una posición de hacer sentir mejor a la gente", explicó.

Ya lo has leído. Aún se desconoce la fecha de lanzamiento, pero sí sabemos que Boyfriend dará de qué hablar, y mucho, en las listas de éxitos. Un tema que, por cierto, coincide con el título de uno de los hits de su ex novio Justin Bieber.