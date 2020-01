La provocación sexual de Nick Jonas en el nuevo single de Jonas Brothers

Mientras seguimos disfrutando del toque ochentero del último single de Jonas Brothers, Only Human, el trío de hermanos se ha puesto manos a la obra para promocionar su próxima canción.

Y el estreno en redes sociales de What a man gotta do no ha podido ser más viral. Nick, Joe y Kevin anuncian el estreno de la canción para el próximo 17 de enero de pie sobre una cama desecha vistiendo en perfectos y elegantes trajes y con una clara provocación sexual.

Nick se lleva la mano a la entrepierna mientras Joe se escandaliza y Kevin hace como si no hubiera visto nada. En apenas unas horas desde la publicación en Instagram, la portada de su nuevo sencillo acumula cerca de medio millón de 'me gusta'.

Eso solo hablando de los más 'comedidos' pero aquellos que se han desatado viendo la provocación sexual de Nick no han dudado en contestar con mensajes a la altura de los Jonas Brothers: "Me gustaría agradecérselo no solo a dios sino también a Jesús" escribía Shelby; "Lo siento pero todo los que los chicos y chicas Jonas estamos viendo en la fotografía es lo mismo" tuiteaba Kailah haciendo un primer plano del gesto de Nick.

Memes de todo tipo y condición servían para responder a la portada con capturas de shows televisivos y textos como "Es divertido cómo mis piernas se han abieto de repente".

Ya falta menos para poder recibir a los hermanos Jonas en directo. Después de 10 años, Jonas Brothers vuelven a España en concierto para presentar su nuevo álbum, Happiness Begins, y la verdad es que hace tiempo que soñábamos con poderles volver a ver sobre el escenario. La felicidad comienza aquí y los fans de Jonas Brothers están de enhorabuena. El grupo ofrecerá dos conciertos en España con LOS40 como medio oficial de su gira.

Serán el 16 de febrero en el Wizink Center de Madrid y el 17 de febrero Palau Sant Jordi de Barcelona. ¡No te quedes sin tu entrada! ¡YEAH!