Todo lo que debes saber sobre ‘Connect, BTS’, el nuevo proyecto de la banda de K-Pop

Desde que BTS anunció el lanzamiento de su álbum Map Of The Soul: 7, sus fans no han dejado de elaborar todo tipo de teorías. Y es que la continuación de Persona pinta mejor de lo que esperábamos.

Para calentar motores, la agencia de la banda compartió la agenda de publicaciones que ya han comenzado y que llegarán hasta el 28 de febrero. Y no solo eso, sino que han compartido el comeback trailer de Shadow, el single que interpreta Suga.

Sin duda, una de las novedades incorporadas a este nuevo proyecto es la del formato CONNECT, BTS, que generó el misterio y la duda entre todos sus seguidores. Un formato que se estrenó el pasado 14 de enero a través del título CONNECT, BTS: ONLINE, que posteriormente llega a Londres, Berlín, Buenos Aires, Seúl y Nueva York. Pero, ¿de qué trata el Connect, BTS? ¡Sigue leyendo!

Los surcoreanos han creado una página web que se titula con este mismo nombre y a través de la que explican la temática de este nuevo formato. Se trata de una nueva vía de difusión para jóvenes artistas de diversos ámbitos. "CONNECT, BTS es un proyecto global que conecta cinco ciudades y 22 artistas, los cuales le aportan sus filosofías únicas e imaginación. Este proyecto pretende redefinir las relaciones entre el arte y la música, lo material y lo inmaterial, artistas y sus públicos, artistas y artistas, teoría y práctica", señala el grupo en este portal.

"CONNECT, BTS quizás sea descrito en términos de una práctica colectiva curatorial por conservadores alrededor del mundo que se sienten identificados con la filosofía de BTS", concluyen.

Esto se traduce en un proyecto en el que diversos artistas podrán exponer sus obras en algunas galerías del mundo. Obras de cualquier tipología y que coincidan con el pensamiento que difunde la banda. Un pensamiento que, como llevan exponiendo a través de sus proyectos, coincide con la superación personal, el amor a sí mismo, y, en definitiva, con un mensaje positivo.



Ciudades incluidas en el CONNECT, BTS

Londres: 14 de enero - 6 de marzo

Berlín: 15 de enero - 2 de febrero

Buenos Aires: 21 de enero - 22 de marzo

Seúl: 28 de enero - 20 de marzo

Nueva York: 5 de febrero - 27 de marzo

Estas fechas coinciden con la presentación del grupo de artistas que protagonizarán cada uno de estos puntos geográficos. Sus exposiciones durarán varias semanas.

De este modo, Jakob Kudsk Steensen ha sido el primero en exponer su arte, y lo hizo en Londres el pasado 14 de enero. A él le ha seguido la fecha de Berlín y las obras de Stephanie Rosenthal Noémie Solomon y Pan Daijing, entre otros.

Arte, música, inspiración y filosofía. Cuatro elementos que definen la música de BTS y que ahora recorren el mundo.