Gatos parlanchines, Óscar Jaenada y Rambo: los Razzie “premian” lo peor del año

A la zaga de los premios Óscar llegan los galardones más polémicos de la industria cinematográfica: los Razzie. Si los primeros valoran el talento, los segundos quieren poner en evidencia la necesidad de tomarse un respiro y buscar nuevas alternativas laborales para los nominados.

No nos engañemos: no siempre atinan. El mejor ejemplo de ello fue Stanley Kubrick con El Resplandor, nominados en 1980 como peor película y actriz (Shelley DuVall). Parece un chiste, ¿verdad? Quién diría que este clásico, considerado uno de los mejores del cine de terror de la historia, aspiró a un Razzie en su momento. No hay que tomárselos demasiado en serio.

Tampoco es que podamos decir con certeza si alguna de las candidatas de este 2019 se convertirá en una joya con el tiempo como El Resplandor (presumiblemente, no)... pero nunca se sabe. Ahí va esa lista:

Cats: historia de un fiasco anunciado

¿Quiénes han sido los desafortunados? Tenemos lo previsible. Encabeza la lista el fiasco anunciado de Cats, el inquietante musical de Tom Hooper inspirado en la otrora exitosa obra homónima de Broadway orquestada por Andrew Lloyd Webber. Carne de cañón para los memes en redes sociales.

Cats ha sido un rotundo fracaso de taquilla (al menos 100 millones de dólares de pérdida), ha puesto en duda la reputación del director de El discurso del Rey y ha desvirtuado la esencia de la obra original, que nadie que haya visto la película volverá a mirar con los mismos ojos. El extraño espectáculo de estos híbridos felino-humanoides bailarines ha hecho mella en el público.

Prácticamente todo su reparto ha sido nominado al anti-Óscar: Francesca Hayward, que se estrenaba en el cine con Cats; James Corden, quien interpreta a Bustopher Jones; la mítica Judi Dench, el Viejo Deuteronomio gatuno, y hasta Jason Derulo. Y, por supuesto, en el apartado creativo han sido incluidos Hooper por su peculiar dirección y Lee Hall (guionista junto a Hooper) por ser responsables -en cierta medida- de este monumental fracaso.

El eterno retorno de Rambo desluce a España

Cats no ha sido la única triunfadora de los Razzie: Rambo: Last Blood tendrá parte de protagonismo en la gala de los anti-Óscar. Sylvester Stallone no ha sobrevivido a los polémicos galardones, como tampoco lo han hecho sus compañeros de reparto en la secuela del veterano soldado, los españoles Óscar Jaenada y Sergio Peris-Mencheta, así como la actriz Fenessa Pineda, han sido nominados.

¡En el mismo año que tenemos a Dolor y Gloria y Antonio Banderas nominados a mejor película internacional y actor principal! La balanza se ha equilibrado. El ying y el yang.

Glass: superhéroes fracasados

La sorpresa (para algunos, porque reconozcamos que muy buena no era) ha sido Glass, la oscura versión personal de M. Night Shyamalan sobre el universo de los superhéroes. Bruce Willis y James McAvoy aspiran a la estatuilla, así como el director de El sexto sentido. Parece que la continuación de El protegido y Múltiple no ha caído demasiado bien en Estados Unidos.

¿Qué pasa con Sharon Tate?

El thriller biográfico sobre Sharon Tate, la mujer de Roman Polanski asesinada por la familia Manson (historia en la que se inspira -y transforma- Quentin Tarantino en Érase una vez en Hollywood), es tan ridículo que no sirve ni como comedia. Lo protagoniza Hilary Duff, que se postula como una gran candidata a peor actriz.

Otros rostros conocidos

No podían faltar Milla Jovovich y Megan Fox por sus interpretaciones en Hellboy y Zeroville. La última se trata de una extraña comedia sobre la industria del cine que pretendía seguir la exitosa estela de The Disaster Artist y que lo único que se le parece es en el título: un desastre. De hecho James Franco, su director y protagonista, también ha sido nominado a un Razzie. Parece que Franco quiere convertirse en el nuevo Ed Wood.

Keanu Reeves por Reproduction, John Travolta por The Fanatic, Matthew McConaughey por The Beach Bum y David Harbour por Hellboy: ellos tampoco tienen de qué enorgullecerse este año. Tendremos muchas caras conocidas (y probablemente ninguna acuda, salvo que tenga un gran sentido del humor) en la gala de los Razzie, que se celebrará el 8 de febrero, un día antes que la 92 edición de los premios Óscar.