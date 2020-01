Se filtra la fecha de estreno del documental de Taylor Swift en Netflix

Que Taylor Swift lo está petando no es ninguna mentira. A la cantante no le basta con triunfar en las listas de éxitos musicales, sino que además se ha propuesto conquistar nuevos ámbitos, en concreto, los del cine y la televisión.

Si hace unas semanas disfrutamos de sus dotes como actriz en la película de Cats en los cines de todo el mundo, ahora ha aterrizado en Netflix para mostrar los aspectos más personales de su vida a través del documental Taylor Swift: Miss Americana. En concreto, el de su faceta como mujer que saca partido a todo el poder de su voz.

Bueno, quizás ún no haya aterrizado oficialmente, pero lo creas o no, queda menos de lo que imaginas para poder verlo en la plataforma. Así lo han podido descubrir sus seguidores a través de Netflix, donde apareció la fecha de su estreno por arte de magia. Posteriormente, la plataforma la eliminó temporalmente, por lo que todo apunta a que se trata de un error.

Al parecer, será el próximo 31 de enero cuando podremos disfrutar de la Taylor Swift más personal desde el sofá de casa. Aunque la artista lo presentará previamente en el Sundance Film Festival el 23 de este mismo mes.

La intérprete de You Need To Calm Down al fin supera uno de los mayore baches de su carrera. Desde que salió a la luz la polémica en torno a la adquisición de los derechos de sus canciones por parte de Scooter Braun, la artista se ha enfrentado a los diversos contratiempos que esto le supuso. El estreno de este documental es uno de ellos.

Según Pitchfork, debido a que Big Machine (Scooter Braun) se adueñó de los derechos de sus primeros seis álbumes de estudio, Taylor carecía del permiso para utilizar sus canciones en este nuevo proyecto. Y no solo eso, sino que supuestamente el sello discográfico solo le dejaría utilizarlas si dejaba de difundir comentarios sobre Braun. Finalmente, tal y como publicó Hypebot, Big Machine ha dado permiso a Swift para usar sus canciones en su nuevo proyecto audiovisual.

No sería la primera vez que Taylor incluiría sus contenidos en Netflix. A finales de 2018 estrenó su documental Reputation Stadium Tour a través del que, tal y como indica su nombre, pudimos disfrutar del espectáculo único de su gira desde nuestros hogares. ¡Toda una fantasía!

Ahora, Swift continúa dando forma a esta nueva etapa de su vida que ya se presenta como una de las más prometedoras. ¡Enhorabuena, swifties!