Así transformó Britney Spears la escena del pop con 'Baby One More Time'

Los Backstreet Boys y N Sync ya estaban acariciando el éxito con los dedos a finales de la década de los 90. El pop de estas boy bands había dado ya grandes canciones como I want it that way, clásicos del fin de siglo. Sin embargo, un nombre empezó a sonar con fuerza y a crear un nuevo sonido que revolucionaría el pop de principio de siglo: Britney Spears.

No está nada mal para un joven de un pequeño pueblo de Luisiana dejar su nombre en este trabajo discográfico. Max Martin escribió y produjo el debut de la princesa del pop, pero eso tampoco habría servido de mucho sin la angelical artista. La propia Britney confesó en una entrevista que, antes de grabar su disco Baby One More Time, se pasó la noche previa escuchando Tainted Love de Soft Cell como modelo a seguir. “Quería que mi voz pudiera seguir el ritmo de la canción. Así que la noche anterior, me quedé despierta hasta muy, muy tarde, así que cuando fui al estudio, no descansé”, decía la artista.

Todo el álbum estaba lleno de éxitos. Salió a la venta en enero de 1999 y de pronto llegó al número uno en todos los ránkings y vendió más de 32 millones de copias en todo el mundo. Fue a partir de entonces cuando Britney se convirtió en la estrella pop más famosa de la Tierra del fin del siglo XX. En los años siguientes su imagen se volvió más y más presente, tuvo un romance con Justin Timberlake y se besó con Madonna en los MTV Video Music Awards, entre muchas otras cosas. Pero, sobre todo, siguió cosechando éxitos hasta que la fama le cobró su estabilidad mental y los paparazzi la perseguían con crueldad.

Britney Spears - '(You Drive Me) Crazy'

Pero lo de los escándalos lo dejaremos para otra ocasión. Baby One More Time, el primer single con el que conocimos a Britney, se convirtió en el tema más exitoso de la artista y la mejor carta de presentación posible para exportar un icono pensado y moldeado para convertirse en la nueva princesa del pop.

El disco también incluía (You Drive Me) Crazy, otro tema que llegó al número 1 de LOS40 en enero de 2000. De nuevo, Britney era la embajadora del pop al inicio de la nueva década. De nuevo, fue un auténtico hit junto con su vídeo, que contó con la participación de Adam Grenier, el protagonista de Entourage, y Melissa Joan Hart, la protagonista de Sabrina, cosas de brujas, en la versión de los 90.

Britney Spears y Melissa Joan Hart, en 1999. / Ron Galella/Ron Galella Collection via Getty Images

(You Drive Me) Crazy usó descaradamente la misma base de acompañamiento que Larger Than Life de los Backstreet Boys, pero de alguna manera eso nos hizo disfrutar de ambas canciones aún más.

En este inicio de los 2000, Britney gozaba de su mejor momento. "Estaba muy feliz porque había muchas buenas canciones, pero es raro cuando tienes una canción y no puedes poner tu nombre y tu personalidad en ella". Eso es lo que logró en su debut. Continuaría haciendo con más álbumes, anotando más éxitos, inspirando titulares más escandalosos. Pero en Baby One More Time, demostró que estaba aquí para quedarse.