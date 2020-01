Ozuna comparte un vídeo para anunciar que se casa y Rosalía le dedica un “oleeee”

Mientras unos se separan tras 8 años de noviazgo, como Vanessa Hudgens y Austin Butler, otros, tras ese mismo tiempo de relación, deciden casarse. Es el caso de Ozuna que lleva ocho años con su chica con la que ya tiene dos hijos.

Ahora, ha decidido dar un paso más en su relación y pedirla que se case con él. Su historia ha sido larga, “con altas y bajas pero siempre firme con mi familia. Siempre trabajando para ellos, construyendo el futuro de ellos, no sólo el mío, porque nosotros no sabemos hasta cuándo estamos en esta vida. Yo trabajo por mis hijos, por mi esposa, porque son los que de verdad me aman en cualquier circunstancia, están conmigo siempre, nunca me han abandonado”.

El cantante ha compartido la noticia con un vídeo en el que da todo tipo de explicaciones. Con una copa de champagne en la mano para brindar por la buena nueva, no ha olvidado sus inicios.

“Yo estaba por ahí dando vueltas, tratando de sobrevivir y cuando tuve a mi familia es cuando pude salir adelante, pude pensar diferente, cambiar muchas cosas. Es bien difícil, la juventud, el cambio tan rápido de ser un niño andando en bicicleta a tener una esposa que me ame mucho, que de la vida por mí. No sabía lo que era eso hasta después de varios años”, continúa contando.

Preámbulos para anunciar que “lo más especial que tiene una familia es el matrimonio y quería casarme hace rato pero he estado esperando un momento especial, no tenía tiempo. Quería pasarla bien y que ella entendiera que la familia es lo más sagrado y lo más grande de la vida y en este tiempo tan especial que estamos pasando, las Navidades, la pasamos súper…le pedí matrimonio…que yo quería casarme”.

Después de estas palabras, cómo no, llegó el beso y la felicidad. “🎉oleeeeeeeeeeeeee”, comentaba su nueva amiga Rosalía. No era la única, su compañero Wisin también tenía algo que decirle: “Hermano los pasos correctos traen consecuencias positivas #Diosesreal tqm ♥️🙏🏻”. Y añadía, “Yo me encargo de la música 🔥🔥🔥🔥🔥🔥😂♥️🙏🏻”.