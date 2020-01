A veces Hollywood nos regala deliciosas sorpresas. Por ejemplo, las seis nominaciones a los premios Óscar de Jojo Rabbit, la última película del cineasta neozelandés Taika Watiti (Thor: Ragnarok). Una sátira sobre el nazismo protagonizada por un niño, Jojo, que descubre que su madre esconde a una niña judía en su hogar. Con ayuda de su amigo imaginario y de Adolf (Hitler), deberán encontrar una solución para vencer su odioso y ciego nacionalismo patriótico.

Las sátiras sobre la Segunda Guerra Mundial no son habituales; el arte nunca se ha tomado a broma los estragos del conflicto bélico. Antes de conocer las terribles consecuencias del Holocausto tan solo Charles Chaplin y Ernst Lubitsch se atrevieron a firmar sendas sátiras sobre Adolf Hitler en El Gran Dictador y Ser o no ser, respectivamente.

Habría que esperar hasta los noventa para que llegase un terremoto como La vida es bella, donde Roberto Benigni mezclaba el drama de un hombre que trataba de salvar a su hijo de la muerte en un campo de concentración con el humor disparatado de las situaciones a las que se enfrentaba para evitar su inminente ejecución.

Scarlett Johansson en una secuencia de la película 'Jojo Rabbit' / Imagen promocional / Fox Searchlight

Watiti tiene claro que ese nacionalismo ciego que encharcó de sangre Europa durante 1939 y 1945 –además de sus desoladoras consecuencias de posguerra, especialmente en el inmisericorde bloque comunista– rebrota en algunos países desarrollados en pleno siglo XXI. "Este me parece un momento adecuado para contar esta historia... porque en este caso no queremos llegar tarde, apremia contarlo ahora", explica el cineasta.

Ya sea como un antídoto o una advertencia, Jojo Rabbit es un recordatorio de que la auténtica esencia humana reside en hacer el bien y superar los demonios de los prejuicios. Tender puentes y no barreras, que se suele decir, en una era en la que el nacionalismo rebrota en países desarrollados.

Sus seis nominaciones a los premios Óscar certifican que la Academia ha reconocido la labor de este cineasta, director de Thor: Ragnarok. Mejor película, guion adaptado, diseño de producción, vestuario y actriz secundaria (Scarlett Johansson, que repite también en la categoría principal por Historia de un matrimonio). Un éxito tan inesperado como la nominación de Klaus o las once de Joker.

Taika Watiti interpreta a Adolf en 'Jojo Rabbit' / Imagen promocional / Fox Searchlight

Michael Giacchino, el héroe tras la banda sonora

A pesar de no estar nominado, uno de los grandes artífices de la atmósfera de Jojo Rabbit ha sido Michael Giacchino. El compositor estadounidense, al que todos conocimos por la mítica banda sonora en la serie Perdidos y en la entrañable Up de Pixar, dice sentirse plenamente orgulloso de su resultado. De hecho, Giacchino confiesa que ha firmado una de sus partituras preferidas.

"Me siento orgulloso de ser parte de una película que no tiene miedo de contar su verdad y hacer algo que pueda hacer arquear las cejas a más de uno, pero espero que resulte en buenas conversaciones y que se hablen de cosas importantes", explica el compositor. "Taika ha dado forma a una idea loca y lo ha hecho con gran belleza. La mejor comedia es la que ha surgido de las situaciones humanas más difíciles y la Alemania Nazi es una de las situaciones más duras de la historia".

Cineasta y compositor estaban en sintonía: "Los dos coincidimos en que la música fuera directa, pura y verdadera", dice Giacchino. "Taika no necesitaba que la música fuera cómica porque la película ya era muy graciosa. Jojo parte con una actitud cerrada y ciega hacia el mundo, sufre una transformación de su visión del mundo y empieza a verlo todo con otros ojos. Esa fue mi inspiración".

"Incluir dentro de una partitura más tradicional momentos de The Beatles y David Bowie la hace más extraña y fuerte", observa Giacchino. "De alguna forma todo encaja. He tenido la increíble oportunidad de trabajar con Paul McCartney, uno de mis héroes personales [el cantante permitió que usaran una versión de su canción en alemán], y he sido uno de algunos pocos que le hemos abordado para explicarle que esta película no es lo que pudiera parecer y que es en realidad una contundente declaración en contra del odio".

Jojo Rabbit se estrenará en cines el viernes 17 de enero.