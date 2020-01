Bunbury publica Deseos de usar y tirar, primer single de su próximo disco

Deseos de usar y tirar es el primer single que Enrique Bunbury ha publicado de su nuevo y esperadísimo álbum de estudio. Es la primera de las muchas sorpresas que nos esperan en la nueva vuelta de tuerca del músico zaragozano.

La canción mezcla el bolero y la electrónica contemporánea y en el videoclip dirigido por José Girl, fotógrafa y actual pareja del solista, cuenta con la participación de Sherilyn Fenn, actriz fetiche de David Lynch, con la que rinden homenaje a la popular escena de El Baile de Audrey de Twin Peaks.

"En los primeros 90's veía Twin Peaks cada semana, con devoción. Era la serie más fascinante que había visto en mi vida y Audrey Horne me parecía la mujer más bella y cool del mundo" explica la directora a través de sus redes sociales.

Timber Films produce esta propuesta audiovisual en la que también destaca la colaboración de la actriz californiana transgénero Jessica Hogan.

Un disco aún sin nombre conocido

Después de celebrar por todo lo alto sus 30 años de carrera y de publicar en el último año un disco en directo y una reedición de su disco Pequeño con motivo de su 20º aniversario, el solista maño tiene ya la vista puesta en su próximo proyecto musical cuyo nombre aún sigue siendo una incógnita.

Las únicas pistas que conocemos hasta ahora son este Deseos de usar y tirar y un mensaje que dejó a través de su página web: "Personalmente, este año se me presenta especialmente emocionante. En unos pocos días podréis escuchar el primero de los adelantos de mi nuevo álbum. Hemos trabajado muy duro durante todo el año ya pasado. Este es un disco muy importante para mí. Tremendamente personal. Creo que hay en sus surcos composiciones musicales, versos, melodías y producción que me parecen de valor. No me importa confesar abiertamente el cariño y amor que siento por esta nueva grabación, que mira al presente y a mi manera de sentir el día de hoy. Me gustaría que lo escucharais con los oídos bien abiertos, para conocer y comprender y dejaros guitar por la emoción y la capacidad de sorpresa. En este álbum nada es lo que parece a primera escucha y sus canciones están abiertas de par en par a lo inesperado. Deseo que lo disfrutéis porque os entrego algo muy valioso para mí".

Aún no se ha anunciado la gira de conciertos de este disco pero su nombre sí que figura como cabeza de cartel del festival Vive Latino en su primera edición española que se celebrará en Zaragoza.