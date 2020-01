Primavera Sound 2020, historia de un cartel filtrado

Iggy Pop, Mabel, Massive Attack, Tyler the Creator, The Strokes, Disclosure, Kacey Musgraves, Beck, Lana del Rey, Bad Bunny, The National, Bad Gyal o C. Tangana son sólo algunos de los más de 200 artistas de 35 diferentes nacionalidades que componen el cartel del Primavera Sound 2020.

Un line-up cuyo anuncio oficial se adelantó hasta 12 horas por el error cometido por la banda Pavement que filtró la imagen en la noche del 15 de enero. El festival ya tiene experiencia en esta clase de situaciones ya que en 2018 también se vió obligado a comunicar precipitadamente los artistas de aquella edición por una filtración similar.

El 20º aniversario de uno de los festivales más importantes de nuestro país (con ediciones internacionales fuera de él) ha comenzado a pie cambiado pero con su propuesta ecléctica de géneros tan diferentes como el rock, la electrónica, el trap o el pop volverá a conquistar al público español.

Primavera Sound 2020 se celebrará del 3 al 7 de junio en el Parc del Fórum de Barcelona y las entradas ya se encuentran a la venta con precios que oscilan entre los 195 euros del abono normal hasta los 400 del pase VIP pasando por los 230 del Primavera Pro que va dirigido al encuentro de profesionales de la industria musical.

Además de las grandes estrellas confirmadas al comienzo de la noticia, en el cartel del festival podemos encontrar otros artistas como Odd Future, Little Simz, Weyes Blood, Fontaines D.C., Bikini Kill, Chromatics, King Princess, Young Thug, Bill Callahan, The Jesus and Mary Chain, Caribou, Cigarettes After Sex, Yo La Tengo, Brittany Howard, Mavis Staples y Kim Gordon, entre otros. Y entre los españoles, destaca la presencia de Amaia Romero, Lorena Álvarez y Carolina Durante, entre otros.

"El cartel del 20º aniversario del festival de Barcelona tiene que ser un resumen de todo este tiempo, una fiesta que refleje la identidad que hemos construido a lo largo de los años con el mismo entusiasmo con el que comenzamos hace 20 años. El entusiasmo que sabemos que compartiremos con todos vosotros. Todos esos Primavera Sounds que podéis recordar y todos esos que podéis imaginar están representados este año" explica la organización en el comunicado oficial de prensa.