El cambio de La Zowi en ‘La Resistencia’: De la tensión con Broncano en 2019 al tonteo en 2020

En enero de 2019 La Zowi fue a La Resistencia y tras su paso por el programa, las redes se convirtieron en el campo de batalla entre los que defendían a la trapera y los que se posicionaban al lado de David Broncano. Al parecer, su entrevista había sido incómoda y llena de tensión.

Un año después se han vuelto a ver las caras en el mismo programa y han bromeado sobre aquel primer encuentro. “Nos lo pasamos teta y luego parecía que había habido tensión”, aseguraba ella. Recordamos que fueron trending topic.

No dudaron en recordar aquel momento en el que él le preguntó por su río favorito, “tú dijiste que te sudaba el coño los ríos y yo insistí”, recordaba Broncano. Ella aclaró que los nombres no son lo suyo, ni de los ríos ni de las personas.

Este 2020 la han vuelto a llamar y eso quiere decir algo. “Segunda vez que vengo, la próxima ya podíamos quedar por ahí para tomar algo”, añadía. Empezaba el tonteo máximo.

Tras un “uuuuuuh” del público que apreciaba el juego que se traían entre manos, La Zowi aclaró que “la próxima vez igual no hace falta pasar por dirección ni por tal”. Y ahí no quedó la cosa porque después se sacó una tarjeta suya del sujetador que le encantó al presentador porque como cargo ponía “puta”.

Y por si no hubiera sido suficiente, la cantante invitó a Broncano a la conocida fiesta de Infierno. “Me han contado que hay ambientillo”, aseguró el presentador por ese evento, “en La2 no la retransmitirían”. Hacia el final de programa ella dejó caer que “por lo que me han contado de ti, en Infierno estás en tu salsa”.

La Zowi, en realidad, había decidido volver porque esa misma noche lanzaba su nuevo mixtape que contiene 9 canciones. Tras ver un fragmento del vídeo cuyo estribillo dice “todo me lo gasto”, ella aseguró que el dinero “se me va bastante rápido, no dura mucho”. Y es que el dinero o los diamantes despiertan su ilusión.

En ese clima de tonteo continuo, no faltó la pregunta de sexo que todavía no existía en su primera visita. “Yo te voy a decir que más o menos una vez al día de media. Yo creo que eso es como la cerveza o el vino, yo procuro… pero esta última semana no te creas que he cumplido con mi costumbre porque estoy pensando que hay cosas más allá del sexo”, admitió.

Parece que las tensiones (por lo menos las incómodas) están resueltas entre estos dos.