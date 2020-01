Pilar Rubio, ¿embarazada o no?

Llevamos varios días escuchando hablar del cuarto embarazo de Pilar Rubio. Parece que la celebración de un gol de Sergio Ramos en la que se metió el balón debajo de la camiseta hizo pensar que su mujer estaba esperando a un nuevo bebé. De hecho, algún medio como OK diario lo dio por hecho e, incluso, se aventuró a decir que llegaría después de primavera.

De ser cierto, el nuevo hijo de Pilar Rubio y Sergio Ramos nacería casi al mismo tiempo que el bebé que están esperando René Ramos y Lorena Gómez. Ellos sí que han confirmado el embarazo, cosa que no han hecho el futbolista y la presentadora.

De hecho, tras conocerse los rumores, la primera fotografía que publicó Rubio en su Instagram fue una suya junto a uno de sus perros. Llevaba un jersey amplío que bien podría esconder una incipiente barriguita. Así que, realmente no aclaraba nada.

Pero ha habido otra publicación. Una imagen en la que podemos verla con ropa de entrenar y la tripa al aire. Una tripa, la verdad, bastante plana. Un post para anunciar uno de los complementos alimenticios de los que es imagen. Así que, lo del embarazo sigue en duda.

“¡De vuelta a la rutina! En este 2020 me he planteado conseguir superar los retos del día a día. Para ello hago ejercicio, tengo una dieta sana y he conocido un nuevo aliado”, escribía antes de contar las bondades de su producto publicitario.

En los comentarios podíamos leer a algunos usuarios que le preguntaban si realmente estaba embarazada o no, pero no hay respuestas. Eso sí, un embarazo no es impedimento para dejar de entrenar.

Ella, desde luego, nunca ha escondido su intención de ampliar la familia, aunque siempre ha asegurado que ninguno de sus hijos ha sido programado, que han llegado cuando han llegado, y en este caso sería algo parecido. Eso sí, de confirmarse, la pregunta sería, ¿llegará por fin la niña que se le resiste a la pareja?

De momento, nos quedamos con las dudas.