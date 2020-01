DOMINNICO, la firma made in Spain que ha enamorado a Rosalía y Aitana (¡entre muchas otras!)

Nos apostamos lo que quieras a que has visto alguna de sus creaciones sobre un escenario. ¡No sólo eso! También nos atrevemos a afirmar que cuando has visto a alguna de tus artistas favoritas llevar sus diseños, has pensado para tus adentros: “¡quiero uno para mí!” Hablamos de Dominnico, la marca de moda que lo está petando a nivel nacional e internacional, a pesar de tener menos de cuatro años de vida.

Su director creativo y fundador es Domingo Rodríguez, un joven alicantino que ya ha enamorado a algunas de nuestras cantantes más internacionales como Rosalía o Aitana, pero que en su CV también encontramos nombres de otras grandes divas como Lady Gaga o Rita Ora. No está mal para tener sólo 24 años, ¿no?

El look con el que Aitana cerró #Playtour. / Cedida por la firma.

“Mi marca va dirigida al lujo y al espectáculo, y para mí ellas son parte de mi inspiración. Manejamos los mismos códigos y hemos encajado a la perfección”, refiriéndose a las dos catalanas. Y es que nos ha encantado cada uno de los looks que ha diseñado junto a Pilar Vila, más conocida como “Daikyri”, hermana mayor y estilista de Rosalía. Según las propias palabras de Domingo, a lo largo de “El Mal Querer Tour”, “se han ido probando diferentes estilos, pero todos hablaban del empoderamiento femenino, la cultura underground, del flamenco; con guiños a esa España desde un punto de vista más moderno y fresco. Ha sido una etapa de experimentación, tanto para ella como para mí”.

Rosalía, en Madcool. / Javier Bragado / WireImage

Inconfundibles son las combinaciones de tops de volantes y mallas ciclistas que hemos visto en rojo, rosa o aguamarina en su gira mundial. O los bodies de manga larga con botas altas hasta la cintura, que también hemos podido ver lucir a Aitana. De hecho posó con uno de ellos cuando ganó el premio “Artista Del 40 al 1” en LOS40 Music Awards.

Está claro que Aitana —y su estilista— han confiado mucho en Domingo. “Empezamos con cesiones y hemos acabado cerrando la gira y haciéndole vestuario. Algunos de (los diseños) se empezarán a ver este año. Es muy guay colaborar con gente que tiene un público joven y que tiene ganas de más, estamos ansiosos que se vea nuestro trabajo, que se nos valore”, nos sigue contando el fundador de Dominnico.

A pesar de que ya sabe lo que significa el éxito, para él no existe el descanso. Literalmente hablando. El ruido de las máquinas de coser se escuchan mientras respondía a las preguntas de esta entrevista. Y no es para menos. El viernes 31 de enero desfilará por primera vez junto a los diseñadores consagrados en la semana de la moda de Madrid, el año pasado lo hizo en la pasarela de jóvenes talentos EGO y no pasó desapercibido, ya que ganó el premio Mercedes-Benz Fashion Talent por su colección “Harajuku Kids”.

Y aunque las Navidades y los Reyes han pasado, le preguntamos a Domingo qué otras artistas le gustaría vestir. “Taylor Swift, de hecho ya hemos tenido el primer contacto con su estilista y ojalá pudiera salir algo”, nos cuenta. Y por supuesto, “con Beyoncé sería lo más, sobre todo con esta nueva colección que es más castiza y empoderada, con flecos, fornituras… ¡Muy top! Aunque otra artista que siempre ha sido muy fetiche para mí y que me encantaría vestir sería Gwen Stefani”.