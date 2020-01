Eminem lanza disco por sorpresa: Music to be murdered by

Ni un año y medio hemos tenido que esperar para que Eminem ponga a la venta un nuevo disco de estudio que recoge el testigo de Kamikaze (2018). Un álbum que tuvo una enorme repercusión en su lanzamiento (en parte por la colaboración con la película Venom) pero que no ha tenido una promoción excesivamente duradera en el tiempo.

Y así es como ha llegado Music to be murdered by, el álbum por sorpresa que el rapero de Detroit acaba de poner a la venta precedido por un single llamado Darkness que se ha convertido en el elegido para tener su propio videoclip.

La situación nos recuerda muchísimo a ese disco, Kamikaze, que lanzó también de la noche a la mañana. Su 10º disco de estudio copó todas las listas de ventas estadounidenses. Con el undécimo, Eminem quiere repetir la conquista del número 1 y para ello se ha rodeado de grandes nombres y colaboradores como Ed Sheeran, Juice WRLD, Royce Da 5'9", Anderson .Paak, Young M.A. o Skylar Grey entre otros.

Con la frase "It's your funeral" ("Es vuestro funeral"), el rapero ha desvelado una portada clásica a semejanza de los vinilos en el que aparece como enterrador o amenazado entre la espada y la pared, en este caso entre un hacha y una pistola, con chorros de sangre cayendo a su lado.

En ese ambiente fúnebre, Eminem aprovechó para publicar el videoclip de Darkness, su primer single: "Hello Darkness, my old friend" ("Hola Darkness, Oscuridad, mi vieja amiga"). Una canción cuya propuesta audiovisual se ha convertido en un alegato contra el uso de armas en Estados Unidos y con una clara referencia al asesinato de más de 50 personas desde un hotel de Las Vegas durante la celebración del festival de música Route 91 Harvest.

Music to be murdered by está compuesto por 18 canciones (con un interludio y un outro) con más de una hora de duración que pone en evidencia el buen estado de forma musical de Eminem que en poco más de dos años ha puesto a la venta tres discos: Revival (diciembre de 2017), Kamikaze (agosto de 2018) y este Music to be murdered by (enero de 2020).

A través del canal oficial de Eminem en Youtube podéis escuchar el disco al completo.