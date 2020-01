¿Por qué Lady Gaga está nominada a los Grammy 2020 con un tema de ‘Ha nacido una estrella’?

Puede que a muchas personas le haya llamado la atención que Lady Gaga esté nominada este año ha mejor canción en los Grammy por un tema de Ha Nacido una Estrella: Always Remember Us This Way. La preciosa balada de la película es una de las ocho candidatas a llevarse uno de los premios más importantes de la noche.

Lo curioso es que no es la primera canción de la cinta dirigida por Bradley Cooper que ha estado nominada al Grammy. De hecho, el año pasado, Shallow estuvo en la misma tesitura en la que hoy en día está Always Remember Us This Way. Aunque finalmente no se llevó este premio a casa, sí que se llevó otros dos: el de mejor dueto y el de mejor canción escrita para una película.

Entonces, si el año pasado estuvo nominada Shallow, ¿por qué no lo estuvo Always Remember Us This Way? Esta pregunta es muy fácil de resolver: es simplemente una cuestión de tiempos de lanzamientos.

Shallow, como primer single de aquel musical, salió mucho antes que el resto de la banda sonora: el 27 de septiembre de 2018. Por otro lado, Always Remember Us This Way lo hizo casi dos meses después, el 21 de noviembre.

El caso es que los Grammy premian todos aquellos trabajos que se han lanzado desde el 1 de octubre del año anterior hasta el 30 de septiembre del año en curso. De este modo, en la edición de 2019 entraron todas aquellas canciones que se habían lanzado desde el 1 de octubre de 2017 hasta el 30 de septiembre de 2018.

Vamos, que Shallow (lanzada el 27 de septiembre) entró por los pelos y Always Remember Us This Way entra en la edición de 2019. Sin lugar a dudas, una forma de repartirse las alegrías entre las dos ediciones para Lady Gaga, ¿no crees?