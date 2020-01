Ocho mujeres guitarristas que debes escuchar en 2020

Buceando por las redes y rescatando nombres que a veces se olvidan, hemos querido recopilar algunos iconos a tener en cuenta este año que comienza: éstas son solo algunas de las mujeres guitarristas que debes escuchar en 2020. Ya sean noveles o veteranas, todas son originales, talentosas o virtuosas… echa un vistazo a sus vídeos y flipa.

ST VICENT . Ganadora de 3 premios Grammy, St. Vicent (Annie Clark) combina rock, pop, electronica o jazz en sus temas y se ha convertido en un icono por su originalidad y valentía a la hora de utilizar diferentes sonidos y texturas. Ha escrito canciones para artistas como Taylor Swift, Beck o The Black Keys, entre otros. No te pierdas Masseduction en este mashup con Dua Lipa y su One Kiss en los Grammy de 2019.

IVETTE YOUNG. Esta californiana autodidacta de 28 años es otra de las guitarristas a tener en cuenta en 2020: toca el piano desde los 4 y el violín desde los 7 y su estilo es una fusión de rock alternativo, folk y música clásica. Destaca especialmente por su técnica a la hora de tocar pero también por su voz y talento compositivo. Suele llevar una guitarra Strandberg de siete cuerdas que está diseñada por ella misma. Aquí la puedes ver con Covet, su banda de Math Rock.

TASH SULTANA**. Una historia que da para una autobiografía bestseller. Tash Sultana, de 24 años, dio el salto de las calles de Melbourne a los grandes escenarios de Australia y del resto del mundo, donde tiene millones de fans. Empezó a tocar a los 3 y a los 17 sufrió una psicosis derivada de su drogadicción. En su música mezcla reggae, ska y pop y sobresale por su groove y rollazo en general… aquí, una pequeña muestra.

**Se considera de género no binario; Además de mujeres queríamos dar voz a personas con identidades no normativas.

ORIANTHI. También australiana, esta veterana de las seis cuerdas es conocida, sobre todo, por su trabajo con Michael Jackson (gira This Is It) o Alice Cooper. Empezó a tocar a las 6 años y, cuando vio a Carlos Santana, decidió dedicarse a la guitarra (¡tenía 11!). A los 18 ya estaba abriendo shows para Steve Vai y colaborando con el propio Santana. Todo un ejemplo de superación y talento no solo a la guitarra sino también como vocalista y compositora.

SUSAN SANTOS. Susan Santos es, probablemente, la guitarrista más reconocida del panorama nacional (también internacional, como te contamos a continuación) y de la deberíamos sentirnos muy orgullosos: esta pacense, que llegó a Madrid hace 10 años, tiene 5 discos editados y ha ganado premios internacionales como el Best Musician Performance de los European Blues Awards (codeándose con otros premiados como Joe Bonamassa o Beth Hart) o Mejor Álbum por No U Turn (2019) de los LA Music Critics Awards (Los Ángeles). Ha girado por Europa, México y Estados Unidos y ha trabajado en televisión y teatro. No te pierdas este concierto completo en México.

LAURA SOLLA. Laura Solla es una guitarrista gallega de 27 años afincada en Madrid. Actualmente milita en bandas como Cherry & The Ladies, Gallos, Eva Ryjlen, Trebor Band, Bluesas o Adam Giles Levy, entre otras. Puede presumir de haber tocado en el programa Late Motiv de Andreu Buenafuente, donde sustituyó durante varios días al guitarrista de la banda, Pablo Novoa, y en junio tocó con Zahara en las Noches del Botánico (Madrid).

NITA STRAUSS. Guitarrista norteamericana con una importante trayectoria en el rock y heavy metal internacionales y cuya familia paterna cuenta con Johann Strauss entre sus antepasados. Desde 2014 sustituye a Orianthi en las giras de Alice Cooper y ocupó el primer puesto en la lista de las 10 Mujeres Guitarristas que Deberías Conocer de Guitar World. En 2017 creó We Start Wars, una banda formada solo por mujeres. Aquí puedes ver su interpretación de The Show Must Go On de Queen.

LITA FORD. Para los despistados, terminamos nuestra lista de mujeres guitarristas que debes escuchar en 2020 con Lita Ford: la mítica guitarrista de The Runaways, banda en la que militó desde los 16 años, ha continuado con su carrera como solista hasta convertirse en una auténtica guitar hero. Su empeño en superarse y su evolución como instrumentista también han servido de ejemplo para muchas mujeres a la hora de empoderarse y abrirse camino en una industria (más en el Heavy Rock) dominada, en su mayoría, por los hombres.