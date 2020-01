Mujeres guitarristas en España: hablamos con dos referentes

¿Por qué hay ‘pocas’ mujeres guitarristas en España? Quizá no sean pocas. Quizá no las conocemos. ¿Por qué tradicionalmente hemos visto ‘pocas’ mujeres instrumentistas en el Rock, el Pop o el Blues? A lo mejor no había referentes manifiestos y visibilizados de mujeres bateristas, bajistas o guitarristas… Afortunadamente, cada vez vemos más niñas tocando instrumentos y estilos como éstos. ¿Por qué? Porque cada vez hay más referentes femeninos gracias a una mayor visibilidad (lenta pero progresiva) en medios de comunicación y redes sociales. Aquí nuestro granito de arena.

Susan Santos es, probablemente, nuestra guitarrista más reconocida y de la deberíamos sentirnos muy orgullosos: esta pacense, que llegó a Madrid hace 10 años, tiene 5 discos editados y ha ganado premios internacionales como el Best Musician Performance de los European Blues Awards (codeándose con otros premiados como Joe Bonamassa o Beth Hart) o Mejor Álbum por No U Turn (2019) de los LA Music Critics Awards (Los Ángeles). Ha girado por Europa, México y Estados Unidos y ha trabajado en televisión y teatro (The Hole). Este verano la vimos en las Noches del Botánico de Madrid tocando con el legendario Billy F. Gibbons (ZZ Top).

Laura Solla es una joven guitarrista gallega afincada en Madrid que milita en bandas como Cherry & The Ladies, Gallos o Eva Ryjlen, entre otras. Puede presumir de haber tocado en el programa Late Motiv de Andreu Buenafuente, donde sustituyó varios días al guitarrista de la banda, Pablo Novoa, y en junio tocó con Zahara en las Noches del Botánico (Madrid).

¿Cómo es ser mujer guitarrista en un mundo mayoritariamente masculino como es el del Rock?

Susan: “Los principios fueron complicados… iba a las jam sessions y a veces no me dejaban ni subir al escenario: chica joven haciendo una música de adultos y dominada por los hombres… curioso porque, en los orígenes, había muchas mujeres pioneras (y además negras, doble complicación por aquel entonces) como Sister Rosetta Tharpe o Mamie Smith, por ejemplo”.

Laura Solla, en concierto. / Vicente Maté

Laura: “Creo que si estudias y te lo curras, las oportunidades son las mismas. Mi experiencia me ha hecho llegar a esta conclusión porque, si en algún momento he sufrido algún tipo de discriminación, ésta fue paliada en el momento en que demostré mi manera de trabajar. Algo que me ha hecho reflexionar mucho sobre este tema (hasta hace poco nunca había pensado en mí como mujer sino como músico) es que, desde que vivo en Madrid, me han salido oportunidades simplemente por el hecho de que se demandan mujeres guitarristas. Llegué a plantearme si realmente me estaban llamando solo por el hecho de ser mujer”.

¿Consideras que ahora hay más visibilidad para las mujeres músicas (festivales, programaciones, medios de comunicación) o seguimos igual?

Susan Santos. / Promocional

Susan: “Sí hay más revuelo, un aquí estamos… pero todavía queda mucho para que haya más visibilidad. Los hombres llevan años tomando las riendas de la música y eso podría explicar, pero no justificar, que no hayamos tenido tanta relevancia como ellos. Tengo la sensación de que con las nuevas generaciones habrá más músicas y más bandas lideradas por mujeres; llegará un momento en el que lo importante sea la música”.

Laura: “Creo que sí, que se está empezando a visibilizar a mujeres que tocan bien; hasta hace poco, las únicas bandas ligeramente visibilizadas en medios, y compuestas íntegramente por mujeres, eran bastante mediocres. A día de hoy conozco a muchísimas mujeres instrumentistas en España que tocan que se te va la olla… y en otros países, ni te cuento”.

“Creo que aquí se ha dado visibilidad a mujeres que no representan al colectivo actual y real: casi siempre lo han petado bandas femeninas haciendo estilos cercanos al punk con un lema que, desde mi punto de vista, no favorece. Esto está relacionado con el hecho de que en muchos festivales, con el fin de que haya presencia femenina en el cartel, metan bandas de calidad insuficiente (esto se puede aplicar a grupos en general): a veces sucede porque el que programa no conoce el panorama nacional femenino en condiciones… y va a lo fácil. Es decir, ¡hay que investigar! Porque está lleno de artistas increíbles”.

¿Qué artistas te han inspirado a lo largo de tu carrera?

Susan: “Me gusta escuchar de todo, la verdad, investigar otros estilos o artistas que no conozco. En la música siempre estamos aprendiendo y es fundamental beber de otras fuentes. Me sacan una sonrisa Led Zeppelin, JJ Cale, ZZ Top, Queens of the Stone Age, Ryan Bingham, The Beatles…”.

Laura: “Cuando empecé a tocar, mi inspiración venía de los sesenta y setenta (Led Zeppelin, Lynyrd Skynyrd, Jeff Beck, Deep Purple, Jimi Hendrix, Cream, The Beatles…). Luego descubrí a Stevie Ray Vaughan, Georgia Satellites, Extreme… Después me empapé de música negra (blues, soul, funk) y, en los últimos años, me inspiro en la gente que me rodea: Julián Maeso, Anaut, Adrián Costa o Aurora & the Betrayers…”.

Y para terminar, hay que hacer caso a Susan Santos… “¡Id a ver música en directo!”.