Confunden a The 1975 con una conocida banda española y las redes estallan

¿Alguna vez has encontrado el parecido entre dos personas y resulta que solo tú consigues verlo? "Mira, mira. ¡Son iguales!". "¿Qué dices? No se parecen en nada". Típica conversación con tu amigo/a. ¿No es así? Pues algo similar ha ocurrido con un medio de comunicación estadounidense.

El pasado 17 de enero, FOX6 News compartió una noticia sobre el concierto que ofrecerá The 1975 en Wisconsin en mayo de este mismo año. Pero la sorpresa llegó cuando utilizaron una imagen de Carolina Durante en el tuit que lo anunciaba. Exacto, confundieron a la banda de Matty Healy con la de Diego Ibáñez. ¡Lo que lees!

Como era de esperar, los usuarios no tardaron en revolucionar las redes sociales e inundar dicho tweet de bromas y todo tipo de comentarios. "Lol ellos no son The 1975" y "Matty, pareces más alto en esta foto" son algunos de los mensajes que podemos leer entre sus respuetas.

Carolina Durante es una banda madrileña de punk, rock y pop que nació en 2017. Desde entonces, han ido deleitando a sus seguidores con un repertorio musical de lo más variopinto. Su talento llegó a ojos de Amaia, la ganadora de Operación Triunfo, quien decidió versionar una de sus canciones y, de este modo, abrirles las puertas para actuar en diversos festivales. Hasta se animaron a lanzar una colaboración juntos, que ya supera los 4,1 millones de reproducciones en Youtube.

Carolina Durante, por Carolina Durante, Necromántico, Examiga y No Tan Jóvenes son algunos de los proyectos que han ido viendo la luz desde que nacieron en esta complicada escena de la música. Seguro que lo has dado todo con alguno de sus temas.

Ahora te toca a ti responder: ¿Tú también los confundes?