María Teresa Campos perrea con David Broncano en ‘La resistencia’

María Teresa Campos ha vuelto a demostrar que es un monstruo televisivo, y no malentendáis, en el buen sentido. Se ha pasado por La Resistencia de Broncano y ha demostrado que le puede dar mil vueltas a cualquier millenial. Para empezar, como buena abuela que es, llevó algo de comida al presentador: salchichón de Málaga.

Y, durante toda la entrevista demostró que tiene sentido del humor, que tenía ganas de hablar de su ruptura sentimental aunque Broncano no le diera mucho pie a ello y que, no hay tema tabú para ella.

Hablaron del baile que se marcó con su nieta Alejandra con una canción de Maluma. “Si yo llego a saber que ese vídeo iba a tener esa trascendencia viral, lo hubiera hecho mejor porque yo lo sé hacer mucho mejor”, aseguró.

Y como no quería quedarse con las ganas, invitó al presentador a echarse un bailecito y, sí, perrearon todo lo que quisieron y más.

“Yo si salgo una noche… no salgo…estoy de luto…por el muerto”, bromeó María Teresa en referencia a su ruptura con Edmundo Arrocet. Pero nada, que Broncano andaba perdido con el tema, así que prefirió preguntarle hasta cuándo se pueden consumir drogas.

“Eso no lo he trabajado yo”, aseguró Campos en referencia al consumo. Eso sí, matizó: “Si había una fiesta y te pasaban…yo estoy en contra de la droga…para no quedar mal lo cogías porque si no, no te integrabas… ¿te creerás que cuando le he dado una chupadita a eso -para quedar bien con estos señores y me consideraban que era uno de ellos, que me parece mal pero…- que nunca he notado nada cuando le he dado la chupadita?”.

Después de confesar que alguna vez había dado alguna caladita a algún porro, entró en escena Candela Peña, gran fan de la presentadora. Y ahí mantuvieron una conversación, en clave, sobre la ruptura. Vamos, que llegaron a la conclusión de que hay hombres que no saben asumir que su pareja tenga más éxito que ellos.

El tiempo se acababa y llegó la pregunta del dinero y del sexo. Ella aclaró que todo lo que había ganado lo había invertido en el “casoplón” que ahora quiere vender. Y en cuanto al sexo preguntó si “¿sola o acompañada?”, a lo que añadió, “a falta de pan buenas son tortas”.

María Teresa demostró que le queda mucha tele que hacer.