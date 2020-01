Adiós a Apu: ‘Los Simpson’ se despiden del mítico dependiente del badulaque

Los Simpson se despiden de Hank Azaria, el actor y doblador que ponía la voz de Apu, el mítico regente de ascendencia india y dependiente del badulaque.

Tras numerosas críticas y controversias en relación al personaje, avivadas por el documental The Problem with Apu, donde se trata de explicar por qué Apu es un arquetipo racista, Azaria ha decidido abandonaral personaje y no volver a interpretarlo nunca más. Deja atrás treinta años de trabajo en uno de los grandes iconos de la televisión.

Lo que no sabemos es qué pasará con Apu: ¿pondrán una nueva voz o eliminarán el personaje? Azaria, que comunicó su decisión en una rueda de prensa, tampoco ha sido demasiado específico. Hace dos años también surgió el rumor –rápidamente desmentido– de que el dependiente indio desaparecería de la serie.

El actor y doblador Hank Azaria durante un evento en Pasadena, California (Estados Unidos), en 2020 / Amy Sussman / Getty Images

"Lo que vayan a hacer con el personaje es asunto suyo y depende de ellos. Lo que acordé es que yo ya no voy a poner mi voz. Hemos tomado la decisión de manera conjunta y sentimos que era lo correcto", expresó el actor.

En una entrevista publicada en 2018 Azaria dio la razón a la gente que se sentía ofendida por que Apu fuera un personaje asiático estereotipado que, para colmo, estaba interpretado por una persona blanca. "Hay que escuchar a la gente", sentenció el actor

Azaria deja la voz de Apu pero seguirá trabajando con el jefe Wiggum, Moe Syzlak, el superintendente Chalmers y Cletus, algunos de los personajes más icónicos de la serie a los que lleva interpretando durante más de seiscientos episodios y que le han valido seis premios Emmy.