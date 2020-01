Harry Styles tiene un doble, y puedes conocerlo en Starbucks

¿Alguna vez has coincidido en algún lugar público con el doble de tu artista favorito y has entrado en un estado de shock profundo? Pues no eres ni serás el/la único/a.

Hace unos días, unos seguidores de Harry Styles compartieron un vídeo en Tik Tok en el que grababan a un trabajador de Starbucks que les entregaba sus bebidas. Lo que ellos no esperaban es que el empleado iba a ser el doble idéntico del británico.

"¿Eres Harry Styles?", le preguntaron entre risas. Él se limitó a sonreir, pues estamos seguros de que no era la primera vez, ni será la útlima, que alguien se lo cuestiona.

Fua imaginate ir a Starbucks y encontrarte con Harry Styles trabajandO

Pero lo cierto es que no es el único doble de algún artista que ha revolucionado las redes sociales en los últimos días. El pasado 15 de enero, descubrimos la identidad de la "hermana gemela" de Aitana: Violeta Julbe. Casualidad o no, ambas comparten ciudad de nacimiento, pasiones y altura. ¡Separadas al nacer!

Y es que aunque se desconozca la identidad del doble idéntico del intérprete de Adore You, su rostro ya ha recorrido las redes sociales como una mecha encendida. Es todo un elogio ser considerado el clon de esta gran estrella de la música, que no dudamos que, en caso de visualizar este vídeo, intente contactar con él.

¿Quién sabe? Quizás el trabajador de Starbucks se anime también a pintarse las uñas y a lucir un estilo tan singular y característico.