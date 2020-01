Ana Guerra, con el corazón dividido entre 'La Cenicienta' y 'La Bella y La Bestia'

El pasado 20 de enero tuvo lugar la primera edición de los Premios Odeón, con el fin de reconocer la labor de la industria musical de nuestro país. Una gala que dejó a su paso momentos reseñables de todo tipo, desde el emotivo discurso de Aitana a la actuación de Pablo Alborán, así como una lista de ganadores de lo más repartidos en una cita con una gran ausente: Rosalía. Pero si algo nos dejó también la alfombra roja de esta fiesta de la canción "made in Spain" fue una colección de looks para todos los gustos, entre los cuales, uno llamó la atención especialmente a lo largo de la noche, el vestido de princesa que lució la canaria Ana Guerra.

La intérprete de Bajito apostó por una imagen de lo más romántica con una larga melena suelta y ondulada. En cuanto al look, apareció, de la mano de la firma Pronovias, dispuesta conquistar a todos con un vestido de tul azul cielo que bien parecía sacado de un cuento de hadas. En concreto, según sus propias palabras, de La Cenicienta. Lo cierto es que la ex concursante de Operación Triunfo no podía estás más metida en el papel de princesa, ya que compartió en sus historias de Instagram varios vídeos posando de lo más elegante y sofisticada con su outfit.

Pero, de repente, parece que Cenicienta perdió protagonismo al juntarse con otros compañeros de profesión como Famous o Agoney y siendo otra la princesa Disney la que aparecería en escena: Bella de La Bella y La Bestia. Un apodo que, a juzgar por las redes sociales de la cantante, pareció ser invención del ganador de la última edición de OT.

Ana Guerra y Famous en los Premios Odeón. / Instagram @anaguerramusic / Instagram

Pues todo apunta a que, poco a poco, la protagonista más aficionada a la lectura de todo el universo Disney iba cogiendo cada vez más y más fuerza y la propia Ana Guerra compartía una historia en la que no faltaba detalle, desde la Bestia protagonista del live action junto a Emma Watson, hasta el candelabro y la tetera. Eso sí, ni rastro del color amarillo.

Ana Guerra en los Premios Odeón. / Instagram @anaguerramusic / Instagram

Sea como sea, lo que está claro es que Ana War, encargada de dar el premio a Mejor Artista Latino a Morat junto a Carlos Baute, triunfó con un auténtico look sacado de un mismísimo cuento. Y tú, ¿a qué princesa crees que se parece más?