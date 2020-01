BTS en Barcelona (2020): entradas, horarios, setlist y todo lo que debes saber

¿Alguna vez has soñado algo con tanta fuerza que, una vez que se hace realidad, te resulta imposible creerlo? Esto es lo que les ha ocurrido a los seguidores españoles de BTS. Su banda favorita acaba de anunciar las fechas de su gira y, sorpresa, ¡los surcoreanos pisarán nuestro país en julio de 2020!

Lo que lees. Jin, V, Suga, Jungkook, RM, J-Hope y Jimin cumplirán al fin uno de los mayores sueños de sus seguidores, quienes, tras años de lucha, al fin al conseguido su propósito. BTS hará su parada en España durante la gira #MapOfTheSoulTour de su nuevo álbum Map Of The Soul: 7, con el que nos presentará un nuevo episodio de su carrera. Una gira que pasará, no solo por Europa, sino también por Asia y Estados Unidos. Si tu propósito es asistir a su espectáculo en Barcelona, recopilamos la información que debes tener en cuenta.

Dónde y cuándo

Como hemos mencionado en líneas anteriores, esta exitosa banda pisará el escenario del Estadi Olimpic de Barcelona los próximos 17 y 18 de julio. Más de 55.000 personas disfrutarán de un evento con el que tanto han soñado. ¡Los pelos de punta!

Cómo llegar

Acceder a este recinto es muy sencillo. Puedes utilizar un vehículo privado, el metro, el autobús, el funicular o, si lo tuyo son las caminatas, tamibién puedes hacerlo a pie. En el caso de utilizar un vehículo propio, se recomienda el acceso por la calle del Foc. El recinto dispone de amplias zonas de aparcamiento. En metro, puedes tomar la L1 y L3 (Plaza España) y en ferrocarril, la L8, S33, S4, S8, R5, R50, R6 y R60. En autobús, las líneas 150, 13, 55, 9, 27, 37, 50, 65, 79, 109, 165, D20, H12 y V7 son los que debes tomar. El funicular de Montjuïc conecta con las líneas L3 y L2 de metro.

Además, puedes consultar las preguntas más frecuentes del recinto en el siguiente enlace: click.

Entradas

Aún se desconoce la fecha de la preventa y venta oficial de entradas, pero todo apunta a que será antes de lo que imaginas. En cuanto Ticketmaster y LiveNation lo anuncien, no dudes en consultarlo en estas mismas líneas. Un dato a tener en cuenta es que el 5 de febrero se activará la preventa para las fechas fijadas en Estados Unidos.

Setlist

Como mencionamos, aún es pronto para conocer información a detalle de estos eventos, pero todo apunta a que la lista de canciones que hará vibrar al Estadi Olimpic de Barcelona estará compuesta por temas que han formado parte de la etapa de Persona, así como también de canciones que protagonizarán este nuevo álbum. Hemos de recordar que BTS siempre da importancia a todos y cada uno de sus miembros, por lo que estamos seguros de que también incluirán temas interpretados en solitario.

Alianza entre fans

Como era de esperar, los seguidores españoles de la banda no iban a desaprovechar la oportunidad de dejar claro a su banda favorita que cuentan con su apoyo incondicional. Por ello, el club de fans BTS Spain ha organizado una votación para que los usuarios elijan el banner que lucirá en el público durante los conciertos. "El propósito es regalarle un bonito gesto a BTS levantando todos a la vez el banner en el momento en el que aparecen las palabras 'ARMY TIME' en las pantallas gigantes", explican en su página web. Un momento conmovedor, ¿no es así?

🇪🇸 Información sobre los banners que se repartirán y utilizarán durante los conciertos de @BTS_twt.



(Si no va la web, esperad unos minutos para que vuelva a cargar!)https://t.co/C2OrI7GpIN — BTS in Barcelona (@BTS_inBarcelona) January 22, 2020

Ésta es toda la información que se conoce al respecto de este gran evento. La iremos actualizando diariamente. ¡No te lo pierdas!