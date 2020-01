Taylor Swift ya prepara el estreno de nuevo single: Only the young

Only the young es el título de la nueva canción inédita de Taylor Swift que se estrenará el próximo 31 de enero con motivo del lanzamiento ese mismo día del esperado documental de Netflix Miss Americana basado en la carrera de la solista.

Así lo ha confirmado la revista Variety que asegura que las cámaras acompañarán al público en todo el proceso creativo de esta nueva canción inspirada en los candidatos políticos a los que la solista brindó su apoyo en 2018 y que perdieron: "Vi un montón de esperanzas frustradas de mucha gente joven".

Eso se refleja en la letra de este tema: "You did all that you could do / The game was rigged, the ref got tricked/ The wrong ones think they’re right / We were outnumbered — this time" ("Hiciste todo lo que pudiste, el juego fue amañado, el árbitro fue engañado, los equivocados creen que tienen razon / hemos sido superados - esta vez").

Only the young aparece al completo al final de los títulos de créditos de esta nueva producción de Netflix cuya creación le ha costado a Taylor Swift más de un disgusto. De hecho no es la única canción creada durante el proceso pero finalmente Miss Americana and The Heartbreak Prince se quedó fuera.

"Scott Borchetta y Scooter Braun me han comunicado que no tengo permiso para interpretar mis viejas canciones en televisión porque denuncian que eso sería regrabar mi música antes de que tenga permiso para hacerlo el próximo año. Adicionalmente, y esta no era la manera en la que tenía planeado daros esta noticia, Netflix ha rodado un documental sobre mi vida durante los últimos años. Scott y Scooter han rechazado usar mis antiguas canciones o actuaciones para este proyecto aunque no hay ninguna mención ni a ellos ni a Big Machine Records en ningún momento de la película" explicaba Taylor Swift allá por el mes de noviembre.

Tras esta denuncia pública, y suponemos que más de una negociación jurídica, la antigua compañía de Taylor permitió a la artista utilizar su antigua música tanto en ceremonias de premios como en estos otros proyectos comerciales como el de Miss Americana como explica en Variety.

Este jueves 23, Taylor Swift está invitada a presentar su documental en el Sundance Film Festival. No es la primera canción que la vocalista y compositora publica tras el lanzamiento de su nuevo álbum de estudio, Lover. Con motivo de su participación en la película Cats ya presentó la canción Beautiful ghosts.