Omar Montes confiesa que ganó ‘Supervivientes’ con “muchísimas trampas”

Omar Montes y Ana Mena están de promoción de su remix en "Como el agua" y para eso están haciendo entrevistas en distintos medios.

Ayer visitaron el programa de Barcelona 'Hoy no se sale' y allí se sintieron tan a gusto que empezaron a soltar cosas que nunca habían dicho.

Sobre todo Omar que confesó algo que en ninguna televisión nacional se había atrevido: "Gané 'Supervivientes' a base de trampas", espetó en mitad de una conversación y los presentadores frenaron para que diera más detalles.

El cantante se reafirmó: "Hice muchísimas trampas para poder ganar", añadió. Y cuando ellos le preguntaron si comía cuando las cámaras no grababan él negó eso: "Joder ojalá, perdí 300 kilos. Parecía un oso amoroso y me quedé convertido en Aquaman. Es más duro que.. cada vez que me acuerdo de ello... a veces me levanto por las mañanas empapado en sudores fríos pensando en las fatigas que pasé. Lo bueno es que te quedas guapo", dijo.

Omar Montes y Ana Mena / U-Beat

"A mí robar se me da muy bien"

Y siguió hablando del cambio físico: "De cuando entré a como estoy ahora la verdad es que no me conozco. Perdí 15 o 20 kilos. Llegó un momento en que me subía hasta en las palmeras por comerme cocos. Eran de 3 metros y me daba igual".

También recordó que cuando salió del reality: "Lo primero que hice fue comerme un kebab que me dio mi hijo", y a partir de ahí la entrevista siguió por otros derroteros y no dio más detalles sobre las "trampas".

Eso sí, minutos antes también había confesado que "robar se me da muy bien", por lo que podría dar una pista del tipo de infracciones que hizo en el programa de Telecinco.