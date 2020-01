Alison Wonderland: “Estoy en el estudio ahora mismo. ¿Disco en 2020? ;)”

Hace ahora exactamente dos meses que la 8ª edición del festival Dreambeach Villaricos confirmaba de manera oficial la primera presencia sobre el escenario de Alison Wonderland en este evento que cada mes de agosto se celebra en Villaricos-Palomares (Almería).

El nombre de la DJ australiana junto al de otros grandes artistas confirmados como Richie Hawtin, Reinier Zonneveld, Anna, Fatima Hajji... ha provocado un muy buen ritmo de venta de entradas con más de 15.000 tickets ya despachados.

En LOS40 hemos tenido la oportunidad de entrevistar a la DJ nacida en Sydney hace 33 años bajo el nombre de Alexandra Margo Sholler para conocer cómo va a ser su 2020 musicalmente hablando.

LOS40: Alison, esta será tu primera aparición en Dreambeach, ¿qué esperas del festival?

Alison Wonderland: Estoy muy emocionada por poder actuar allí. Aunque falta un tiempo, el festival será increíble.

Han pasado 4 años desde que actuaste en España. ¿Qué recuerdos tienes del público español?

A.W.: Recuerdo que estaban jod***mente locos. Me encanta su energía y me gustaría tocar ahí cada semana. Estoy muy emocionada de poder volver.

¿Tienes preparada alguna sorpresa para tu show? Tal vez, ¿una nueva canción?

A.W.: Sí, estoy en el estudio ahora mismo y estoy muy emocionada de poder presentar nueva música a todos mis fans en España.

El año pasado conseguí hacer realidad muchos de mis sueños

Entonces, ¿tienes planes para lanzar un disco de estudio en 2020?

A.W.: ;)

En tus últimos shows en Nueva York mezclaste canciones recientes con tus hits de siempre... ¿Será similar en Dreambeach?

A.W.: Sí, voy a tocar mi antigua música así como mis nuevas canciones. Para mí, mi música no tiene edad. Todas ellas son mis bebés.

Creo que Breathe again es hasta ahora tu última canción. Y además te permitió mezclar tus dos pasiones: el anime y la música. ¿Cómo fue el proceso creativo de esta canción?

A.W.: La canción en realidad no era para mí. Ni siquiera canto en ella. La escribí para un anime llamado Carole and Tuesday. El director me dió el personaje y para esta canción en particular la escribí pensando en la personalidad de ese personaje.

Obtuviste el puesto 44 en el Top 100 de DJ Mag subiendo 52 posiciones con respecto al año anterior. ¡Enhorabuena! ¿Cómo te sentiste?

Me siento realmente feliz por que la gente haya descubierto mi música y cuándo amor tengo por la música dance. Pero no quiero que un número me defina. Hay muchísimos discos que no han entrado al Top 100 y que pienso que son los mejores del mundo.

El año pasado tocaste en Red Rocks Amphitheatre con entradas agotadas los dos días siendo la primera mujer que lo logra. Además tu mejor puesto en DJ Mag, portadas de Billboard y Vogue y tu propia línea de moda. ¿Ha sido el mejor año de tu carrera, verdad?

Sí, el año pasado conseguí hacer realidad muchos de mis sueños. Siento que he trabajado durante muchísimos años para tener estas oportunidades y conseguir mis objetivos es alucinante.