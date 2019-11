Alison Wonderland, confirmada para Dreambeach Villaricos

La australiana Alison Wonderland, un icono millennial que desata pasiones como artista y símbolo de lifestyle, ha sido confirmada para Dreambeach Villaricos. Será la primera vez que esta dj actúe en un festival español y será uno de los nombres destacados de la 8ª edición del festival a celebrar en su localización habitual de Villaricos-Palomares (Almería) del 5 al 9 de agosto de 2020.

Después de agotar el primer cupo de 15.000 tickets puestos a la venta hace ahora un mes, la organización de Dreambeach ha abierto de forma permanente el canal de venta online para atender las múltiples peticiones de compra de los dreamers. Las entradas se pueden adquirir en la página web oficial de Dreambeach. En este instante, el abono completo cuesta 60€, mientras que el precio del abono con acampada es de 87€. El festival también ofrece modalidades VIP con y sin acampada con precios desde 115€.

Entre los nuevos nombres, mucho Techno (Richie Hawtin, Reinier Zonneveld, Anna, Fatima Hajji), Hardcore (Miss K8, Sefa), Drum and Bass (Garabatto, A.M.C b2b Turno, Break) y Trap (Recycled J)

El resto del avance contiene grandes sorpresas , como la belga Mattn (#51 Top 100 Dj Mag) y la sensación holandesa del Future y Progressive House, Mike Williams (#54), dos estrellas emergentes de la música electrónica comercial o EDM, que se unen a los cabezas de cartel que ya estaban anunciados, Dimitri Vegas & Like Mike, actuales números uno en el citado ranking.

En los sonidos más duros, Dreambeach ha atendido las peticiones de los dreamers en las redes sociales, e incorpora a dos estrellas del Hardcore, Miss K8 y Sefa. Los amantes del Drum & Bass tienen como novedades al español Garabatto, cuya ascendente carrera le ha valido la invitación al escenario del género más prestigioso de España, los británicos A.M.C b2b Turno y Break; y Oto, otros de los nombres nacionales de referencia en este estilo. Por su parte, los aficionados al Hip-hop disfrutarán de las rimas en clave de Trap del madrileño Recycled J.

Alison Wonderland, nacida en Sidney hace 33 años, es un icono para toda una generación de jóvenes a nivel mundial. Como artista, estudió música clásica y tocó el chelo en prestigiosas orquestas de su país antes de evolucionar a estilos más actuales, primero el indie rock y después la electrónica. Sus dos álbumes de estudio, Run (2015) y Awake (2018), han sido #1 las lista dance de Estados Unidos, donde desata las mayores pasiones. Ella compone, produce y hasta canta sus temas. Este año ha sonado mucho con su single Peace y ha protagonizado la subida más alta en el famoso Top100 de DJ Mag, escalando 52 puestos hasta el #44.

Fuera de la esfera musical, Alison Wonderland encandila igualmente a su público con sus confesiones privadas en las redes sociales. Tiene más de 800.000 fans en Instagram, este año ha lanzado su propia marca de ropa, llamada FMUOASL (acrónimo de fuck me up on a spiritual level), ha sido la imagen de una campaña de Pepsi y ha sido portada en Billboard y Vogue. No come carne y se niega a tener coche propio por militancia ecologista. Para sus miles de seguidores es toda una influencer de estilo de vida y tendencias.

Aunque ya estuvo en España y actuó en la sala Razzmatazz de Barcelona en verano de 2017, en Almería llevará a cabo su primera actuación en un gran escenario de nuestro país.

Richie Hawtin: vuelve la leyenda

Wonderland ha sido uno de los nombres que ha compuesto un amplio avance de 15 artistas desvelado por Dreambeach Festival este mediodía. En este adelanto del cartel figuran grandes nombres internacionales del Techno, como Reinier Zonneveld, el contundente DJ holandés del que todo el mundo habla; la elegante brasileña Anna, el portugués Gonçalo y Fatima Hajji, la artista española de Hard Techno que revienta pistas de baile.

Pero, sobre todos, entre los nuevos confirmados destaca Richie Hawtin, el artista electrónico más fino y prestigioso de su generación. Llegará a Almería con los 50 años recién cumplidos y en un momento de madura creatividad que parece no agotarse nunca. La leyenda británico-canadiense ya hipnotizó en 2018 a 15.000 fans en la carpa que alberga el sonido underground y este año será homenajeado con motivo de su cumpleaños.