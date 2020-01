Taylor Swift confiesa haber tenido trastornos alimenticios

Taylor Swift está de enhorabuena. Acaba de presentar en un festival su nuevo gran proyecto del que podremos disfrutar en la plataforma de Netflix: Miss Americana. Un documental que no solo nos mostrará su faceta como artista, sino también a la Swift más personal.

Durante la noche del 23 de enero, la intérprete de Lover asistió al Sundance Film Festival, donde tuvo la oportunidad de estrenarlo. Y es que fue allí precisamente donde hizo una confesión personal que muchos de sus seguidores desconocían y con la que algunos se han sentido identificados.

Entre el caos de los fotógrafos, la cantante admitió que "no es bueno que vea fotos de ella todos los días". "Solo me ha pasado un par de veces y no me siento nada orgullosa. [...] Veía una foto mía en la que pensaba que mi barriga parecía demasiado grande o que alguien hubiese dicho que parecía estar embarazada y eso provocaba que pasase hambre un poco, paraba de comer", señaló según las palabras recogidas por Variety.

Este mismo medio le ha realizado una entrevista en la que ha confesado que para ella fue complicado hablar de este tema en su nuevo documental. "No sabía si me iba a sentir cómoda al hablar de la imagen del cuerpo y hablar de cosas por las que he pasado en términos de lo poco sano que ha sido para mí (mi relación con la comida durante los años)", explicó.

Y es que hubo un antes y un después en su vida que le provocó dicha inseguridad. Su aparición en la portada de una revista con tan solo 18 años cambió todo. El titular que le acompañaba era "¿Embarazada a los 18?" debido a la prenda de ropa que lucía y que le hacía una bolsa de aire en su barriga. Los comentarios acerca de su cuerpo no cesaban y su inseguridad crecía en cada una de estas sesiones, lo que perjudicaba directamente a su salud.

De hecho, esto es algo que el documental muestra con la comparación de su imagen entre la era de 1989 y la de Reputation, en la que podemos ver a una Swift más sana y deportista. "Sentía como si me fuese a desmayar al final del concierto o en mitad de él. Ahora me doy cuenta de que no, que si comes, tienes energía y coges fuerza, puedes hacer todos estos conciertos y no sentirte debilitada", confiesa orgullosa la cantante. De hecho, las críticas sobre su físico ya han pasado a un segundo plano para ella.

Este es uno de los problemas a los que se enfrentan millones de jóvenes alrededor del mundo. Pero tener a Taylor Swift de referente puede ayudar a combatirlo. Ya lo dice la directora del documental, Lana Wilson: "Es muy valiente ver a un ejemplo a seguir para muchas niñas y mujeres ser honesta sobre eso. Creo que va a tener un gran impacto".