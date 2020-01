Canciones para la lluvia: De Adele a Revólver pasando por Mala Rodríguez

Esta semana vamos a ver llover. Y aparte de los sonidos de las gotas cayendo, podemos aprovechar la ocasión para escuchar canciones sobre este fenómeno atmosférico que hace que todo suene de una manera diferente en cualquier época del año.

KISS THE RAIN, de BILLIE MYERS. Este one hit wonder debería ser la primera en cualquier playlist que se precie de "canciones para días lluviosos".

NOVEMBER RAIN, DE GUNS N´ ROSES. Considerada una obra maestra de la música y uno de los temas más importantes del rock, acaba de cumplir 27 años, y podrá escucharse en directo en España la próxima primavera.

MAN IN THE RAIN, DE MIKE OLDFIELD. Incluido en el disco Tubular Bells III, de 1998. Siempre bien rodeado, Heather Burnett pone voz a su canción.

IT´S RAINING MEN, de GERI HALLIWELL. Todos sabemos lo que pasa en una discoteca cuando ponen esta versión de la ex-Spice Girl del tema de The Weather Girls. ¡Están cayendo hombres!

IT´S RAINING AGAIN, de SUPERTRAMP. Otra que nos viene bien para estos días. El videoclip fue dirigido por Russell Mulcahy, el director de la película Los Inmortales.

UMBRELLA, de RIHANNA. The Baseballs firmaron una curiosa versión de este tema de Rihanna, uno de los preferidos para bailar bajo chuzos. "Ella, ella, ella..."

MAL DÍA PARA VER LLOVER, de LOS RONALDOS. Coque Malla canta al final de esta canción una estrofa que debería ser mantra, "una vez más nadie sabe qué vamos a hacer pero intentemos que esté bien hecho".

PURPLE RAIN, PRINCE. Una de las canciones legendarias, versionada por artistas como Adam Levine, de Maroon 5. Stevie Nicks, de Fleetwood Mac, recibió este tema de parte del geniecillo de Minneapólis, escrito en seis horas, pero lo rechazó, insistiendo en que era él mismo el que debía publicarlo, porque era un temazo. Tuvo buen ojo.

ONLY HAPPY WHEN IT RAINS, de GARBAGE. Shirley Manson, la frontwoman de Garbage, canta a las nubes que ella sólo es archi-feliz cuando diluvia. Temazo hídrico noventero.

LA LLUVIA NUNCA VUELVE HACIA ARRIBA, de PEDRO GUERRA. También podemos echar la vista atrás y mojarnos con este tema del cantautor canario.

RAIN, de THE BEATLES. Otra de las sugerencias son los de Liverpool, que evocan a la lluvia de esta forma en el que se dice que fue el primer videoclip de la historia de la música.

SHE´S A RAINBOW, de THE ROLLING STONES. Uno de los clásicos de los Rolling, publicado el 23 de diciembre de 1967, y escrito mano a mano por Mick Jagger y Keith Richards.

RAIN, de MADONNA. De su disco Erotica, el tema idóneo para las lluvias torrenciales, y con un videoclip que es uno de los favoritos de sus seguidores. Para escuchar en loop.

LLUVIA, de MALA RODRÍGUEZ. Otra meteocanción, la que nos brinda La Mala para esos días en los que se esconde el sol.

RAIN ON YOUR PARADE, de DUFFY. Hubiera pegado tanto para una peli de la saga de James Bond este tema de Duffy...

HAVE YOU EVER SEEN THE RAIN, de CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL. Para días húmedos, imprescindible este clásico. Craft Recordings celebró el 50 aniversario de la Creedence realizando un vídeo para este single publicado en 1971.

SET FIRE TO THE RAIN, de ADELE. Idónea para correr bajo la lluvia como si nuestros cascos nos teletransportaran a un videoclip imaginario.

UNA LLUVIA VIOLENTA Y SALVAJE, de REVÓLVER. "Porque un árbol vale tanto como el precio de su hacha...". He aquí la canción que Carlos Goñi dedicó a Miguel Ángel Blanco, asesinado por ETA.

THROUGH THE RAIN, de MARIAH CAREY. Mariah se convierte en este videoclip en diosa de las aguas y nos sumergía en su climax en su noveno disco de estudio.

ELECTRICAL STORM, de U2. La banda de Bono nos dejó este tema fenomenal para conciliar lluvia y música.

OVER THE RAINBOW, de JUDY GARLAND. Es conocida la leyenda de que Gilbert Baker, el activista que diseñó la bandera del Orgullo, se inspiró en este tema de El Mago de Oz.

RAIN, de MIKA. Para danzar bajo la lluvia. Como decía Kylie Minogue, raining glitter!

SO. CENTRAL RAIN, de REM. Thom Yorke, de Radiohead, declaró recientemente que su canción favorita era ésta de la banda de Michael Stipe, que en este tema aulla los "I´m sorry" como ningún otro.