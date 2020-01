C. Tangana y Natti Natasha -Viene y va [2020]

No, en los años 20 no había perreo pero eso no le ha importado a C. Tangana que nos ha trasladado a esa época para colarnos en un club nocturno y ver cómo se las gasta su último fichaje: Natti Natasha.

Parece que las de Sin pijama son muy del agrado del madrileño. Primero hizo Booty con Becky G y ahora le ha llegado el turno a su compañera con la que se ha marcado este latineo de Viene y va. Un tema con una melodía y un estribillo que te taladra la cabeza y que cuenta con la coproducción de DVLP y Capi.

Y del club pasamos al ring de boxeo donde continúa la historia de la cantante y el boxeador. Y no hablamos de Rocío Jurado y Pedro Carrasco. Natasha sigue siendo la corista y Pucho, el que se lía a puñetazos.

Ella demuestra una vez más que es pura sensualidad y a él le dejan totalmente k.o. Y todo el blanco y negro, que la época que quieren recrear, marca. Y ahí está el contraste porque imaginarte un perreo en blanco y negro es muy paradójico.

Un lanzamiento que llega el mismo día en el que Rosalía lanza su Juro que. Los que antes sacaban trabajo juntos, como buenos amigos, ahora lo hacen por separado. Eso sí, en esta ocasión ella no recurre al featuring, a diferencia de él.

Tangana se ha marcado su propia película que llega acompañada, incluso, por su cartel de cine en el que nos dejan claro que lo de actuar en pareja no se les da nada mal.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de El Madrileño (@c.tangana) el 21 Ene, 2020 a las 12:07 PST

Está claro que el cantante sigue apostando por la conquista americana y este es un punto extra para conseguirlo.