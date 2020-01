‘MasterChef’ entona el mea culpa por tirar comida a la basura

MasterChef Junior 7 ya ha llegado a su fin, pero todavía tiene alguna que otra cuenta pendiente. Lu se convirtió el pasado viernes en la nueva ganadora del programa culinario de TVE, poniendo el broche de oro a una edición que, además de mucha cocina, ha tenido diversión y momentos icónicos. Pero no todo ha sido bueno y la cadena pública ha tenido que pedir disculpas por una polémica relacionada con el desperdicio de alimentos.

En MasterChef, los jueces del formato, Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo-Nágera, son siempre muy críticos con el tratamiento que hacen los concursantes de la comida. Pero esta temporada, sin embargo, una de las aspirantes tiró durante una prueba de exteriores un conejo entero a la basura, lo que no gustó nada a los espectadores que siguen regularmente el programa.

Es por eso que Toñi Prieto, directora de Entretenimiento de TVE, se ha disculpado en el programa RTVE responde por lo sucedido: "El acto que tuvo la niña no es el apropiado para un programa como MasterChef". Eso sí, recordó que Jordi Cruz aleccionó a la niña al momento, explicándole que no debía desperdiciar los alimentos: "Por respeto al animalito, por respeto a que el mundo no va sobrado de comida, por muchas cosas, esto que has hecho no se puede hacer nunca", le dijo el popular chef.

Además, hay que recordar también que MasterChef dona a comedores sociales todos los alimentos que sobran tras las grabaciones.