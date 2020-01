Rosalía y Alejandro Sanz se llevan Grammy en una edición dominada por Billie Eilish que hace historia

La 62 edición de los Grammy ha tenido una clara protagonista, aunque más bien habría que decir, una pareja de hermanos protagonistas. Billie Eilish ha logrado hacer historia consiguiendo premio en las cuatro categorías principales y, además, lo ha hecho con un disco grabado en su casa.

Eso hará que pensar a la gran industria que tanto invierte en medios. No es el dinero, sino el talento, el que aplauden las grandes masas. Artista revelación, canción y grabación del año por Bad guy y mejor álbum del año por When we all fall asleep, where do we go? que, además, recibió el Grammy al mejor álbum de pop vocal.

La joven cantante, con 18 años, ha logrado hacer historia al haber conseguido ganar en las cuatro categorías principales, algo que sólo había ocurrido en otras dos ocasiones, la última en 1981 con Christopher Cross.

Su hermano tampoco se fue con las manos vacías. El disco se llevó el premio a la mejor producción y Finneas, el Grammy al mejor productor del año. Así que, la familia vivió su gran noche y la confirmación de que su apuesta merecía la pena. Algo que recordó el hermano mayor que en su discurso les dijo a todos los que trabajan grabando música en su casa, que siguiesen así porque podrían llevarse un premio como este. Todo es posible.

Sabor español

En la pregala, la que aglutina los premios que no tienen cabida en la gran gala, se entregaron los premios latinos y ahí es donde el sabor español se dejó sentir. Alejandro Sanz sumó un Grammy más a su colección al recibir el de mejor álbum de pop vocal latino por #ElDisco. No estuvo en la ceremonia pero dejó su mensaje en redes: “Demasiado que decir y todo por demostrar. GRACIAS. Estoy lleno de orgullo por #ElDisco, por todos y cada uno de vosotros que cada día me empujáis a seguir y a luchar por lo que amo”.

La que debutaba en estos premios era Rosalía. Tenía dos nominaciones y logró llevarse una estatuilla, la de mejor álbum de rock, urbano o alternativo latino por El mal querer. Una confirmación del gran éxito que ha cosechado este año que la ha convertido en artista global con una gran acogida en América.

Rosalía gana su primer Grammy. / FREDERIC J. BROWN/AFP via Getty Images

De esta manera, la cantante se ha convertido en la primera mujer solista española que consigue esta estatuilla. Sin duda, todo un logro. Era comprensible la emoción que transmitió con su discurso que combinó el español, catalán e inglés.

Además, a diferencia de Alejandro Sanz, ella sí actuó en la gala, algo de lo que dijo sentirse especialmente orgullosa, sobre todo, porque había logrado que le dejaran hacer una actuación “inspirada en el flamenco”. Cantó Juro que y Malamente y ganó más adeptos todavía.

Por cierto que otra española habrá estado de celebración esta noche, la actriz María Valverde. Su marido, Gustavo Dudamel, se llevó un premio a la mejor actuación de orquesta por su trabajo con la Filarmónica de Los Ángeles.

Noche de homenajes

Había un homenaje preparado a Prince y no faltó con Usher al frente y un medley con éxitos como Little red corvette, When doves cry y Kiss. Le acompañó en coros y batería Sheila E. y FKA Twigs compartió escenario pero sólo para bailar.

Usher y FKA Twigs, en el homenaje a Prince en los Grammy 2020. / ROBYN BECK/AFP via Getty Images

Pero hubo otro homenaje, más improvisado. Ese mismo día el mundo se quedaba consternado por la muerte en un accidente de helicóptero de Kobe Bryant. Y la gala tenía lugar en el Staples Center, hogar donde tantos años jugó al baloncesto la estrella de la NBA.

Un minuto de silencio por un público totalmente emocionado tras conocer su muerte y la de su hija de 13 años y una actuación a cargo de Alicia Keys, Boyz II Men, John Legend y DJ Khaled.

Alicia Keys y Boyz II Men, en el homenaje a Kobe Bryant en los Grammy 2020. / ROBYN BECK/AFP via Getty Images

Un concierto de tres horas

Uno de los alicientes de una gala tan larga como la de los Grammy son las actuaciones que siempre nos dejan con la boca abierta. Aparte de la gran noche de Rosalía, tuvimos otras sorpresas sobre el escenario.

El punto más emotivo lo puso Demi Lovato. Era su primera actuación tras sufrir una sobredosis. Había anunciado que volvía a los escenarios y lo hizo para presentar tema nuevo, Anyone. La emoción le pudo y tuvo que parar porque se le rompió la voz. Tuvo que volver a empezar y demostró que sigue estando en forma.

Demi Lovato se emociona en su actuación en los Grammy 2020. / John Shearer/Getty Images for The Recording Academy

Una de las actuaciones que más pendientes tenía a muchos fans era la que iba a juntar a Lil Nas X con Billy Ray Cyrus y BTS, el gran fenómeno del K-Pop. Ariana Grande también tuvo su protagonismo, tras negarse a actuar el año pasado por desavenencias con la organización, volvió este 2020 al redil.

Lil Nas X y BTS, cantan juntos en los Grammy 2020. / Kevork Djansezian/Getty Images

Camila Cabello, por su parte, no acudió con Shawn Mendes y cambió el amor romántico por el fraternal al dedicarle su tema First Man a su padre que no podía contener la emoción desde su asiento.

sin duda, una gran noche en la música, con nuevos ganadores en su palmarés.