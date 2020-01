El robo de Anna Castillo con 12 años: “Queríamos investigar el mundo del tampón”

Anna Castillo y Luis Tosar acudieron este lunes a El Hormiguero para presentar Adú, la nueva película de Telecinco Cinema que narra el drama en torno a la migración inspirada en millones de historias reales a partir de un relato con tres historias entrelazadas. Como es habitual en el programa de Antena 3, sus invitados fueron a promocionar este largometraje, pero también se sometieron a las diferentes pruebas del formato, como 'Yo por tí, tú por mí', de Trancas y Barrancas.

En este reto, Anna Castillo descubrió que Tosar era un amante de las aspiradoras, mientras que el reputado intérprete se enteró que ella necesitaba poner un edredón debajo y otro encima para poder dormir. Sin embargo, lo que llamó especialmente la atención fue la anécdota que contó la actriz de Paquita Salas sobre el robo que cometió cuando solo tenía 12 años.

"Fui con una amiga a comprar. No teníamos la regla, pero queríamos investigar el mundo del tampón", explicó Anna Castillo en el programa de Pablo Motos. "Solo queríamos investigarlo y por eso lo robé. Me pillaron, me metieron en un cuarto y pasé mucha vergüenza".

El datazo de 'El Hormiguero'

Este lunes, El Hormiguero volvió a ser el programa líder de su franja de emisión al registrar un buen 15,7% de cuota de pantalla en Antena 3. Más de 2,7 millones de espectadores (2.766.000) siguieron la entrevista de Pablo Motos a Luis Tosar y Anna Castillo.

El Hormiguero se impuso a sus principales rivales de la noche: Más tiempo del descuento (11,8% y 2.078.000), TVEmos (9,1% y 1.623.000), El Intermedio (8,7% y 1.540.000) y First Dates (7,9% y 1.399.000).