El millonario éxito benéfico 'We are the world' cumple 35 años

Hace 35 años, casi medio centenar de estrellas se unieron para recaudar fondos para luchar contra la pobreza en África. Fue la grabación de un éxito multimillonario, y contó con nombres de oro en la música reciente, como Michael Jackson, Ray Charles, Bob Dylan, Stevie Wonder y Bruce Springsteen.

Todo sucedió después de la celebración de los premios American Music Awards, aprovechando la estancia de todos los artistas en los estudios A&M Recording Studios de Hollywood, el 28 de enero de 1985, bajo la producción de Quincy Jones.

El elenco de músicos grabó We are the world, una canción escrita por Lionel Richie y Michael Jackson. Rápidamente se convirtió en el que es considerado el mayor éxito benéfico de la historia musical. Participaron Diana Ross, Paul Simon, Cyndi Lauper y Tina Turner, entre otros, y cuenta la leyenda que muchos de ellos entraron en el estudio sin conocer el tema.

En el vídeo, los artistas aparecían abrazados e interpretaban la canción con sus personales y característicos estilos musicales, para acabar en un coro final en el que cantaban al unísono. "Una gran canción dura eternamente. Te garantizo que si viajas a cualquier parte del planeta hoy y comienzas a tararear las primeras notas, la gente reconocerá inmediatamente la canción", explicaba Jones, en declaraciones al USA Today.

Una de las partituras usadas en la grabación de 'We are the World', en 1985. / Clive Gee - PA Images/PA Images via Getty Images

Logró unas ventas de más de 20 millones de discos en todo el mundo, obtuvo tres premios Grammy y recaudó 75 millones de dólares para la lucha contra la pobreza en el continente africano a través de la organización USA for Africa. De hecho, hoy en día sigue trabajando en el continente africano, y ha estado presente en las recientes labores para detener la expansión del ébola en Sierra Leona y Liberia.

"La energía rápidamente se expandió desde Los Ángeles al resto del mundo. Personas que hablaban diferentes lenguajes y viviendo en diferentes partes del mundo se revitalizaron e inspiraron en una ola de activismo que se movió por todo el mundo. No podrían saber que, 30 años después, sus acciones habrían ayudado a impulsar el cambio en el mundo", indicaba Marcia Thomas, directora ejecutiva de la organización, en una nota de prensa al celebrar tres décadas del disco.

USA FOR AFRICA - 'We Are The World'

La iniciativa fue una réplica a la lanzada en 1984 en el Reino Unido por el colectivo Band Aid, comandado por Bob Geldof, bajo el título Do They Know It's Christmas? para paliar la hambruna en Etiopía, y que agrupó a músicos británicos de grandes bandas como U2, Genesis, Duran Duran, Spandau Ballet, Queen y The Police.