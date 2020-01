Las teorías sobre ‘Juro Qué’ de Rosalía que confirmarían que es un nuevo capítulo de ‘El Mal Querer’

¿Qué tiene Rosalía que nos atrapa con cada una de sus canciones? La artista catalana, que se llevó el Grammy de Mejor Álbum Rock Latino/Alternativo latino por El mal querer, volvió a sorprendernos el pasado jueves 23 de enero con nuevo tema: Juro que.

Alejada de sus últimos lanzamientos más mainstream, donde la cantante ha cantado desde una rumba catalana con Millonaria hasta temas más urbanos como To x Ti, Tu x Mi, Rosalía vuelve a la esencia de su álbum El Mal Querer. Tal es la esencia que muchos y muchas han asegurado en internet que la canción podría formar como epílogo de la historia que cuenta la diva en él. ¿Y qué pruebas podrían confirmar esta teoría? ¡Te las contamos!

Prueba 1: las últimas canciones de El Mal Querer

Tenemos que recordar que El Mal Querer, inspirado en la obra anónima Flamenca del siglo XIV, cuenta la historia de una mujer que se casa con un hombre que, cegado por los celos, termina aprisionándola.

Ahora, utilizando la misma fórmula de flamenco fusión que en su famoso álbum, la letra de Juro que podría estar contando lo que ocurre justo después de Maldición y A Ningún Hombre, las últimas dos canciones que funcionan como capítulos de El Mal Querer.

En Maldición, Rosalía termina acabando con el hombre que la hace prisionera: “Me han dicho que no hay salida por esta calle que voy. Me han dicho que no hay salida, yo la tengo que encontrar aunque me cueste la vida o aunque tenga que matar”. Rosalía, dando voz a la mujer de su historia, augura el futuro de su marido: la muerte. De hecho, finaliza dejando “un reguero de sangre por el suelo”, poniendo punto y final a su “carcelero”.

En el capítulo final, llamado A Ningún hombre, la artista canta “A ningún hombre consiento que dicte mi sentencia. Solo Dios puede juzgarme, solo a él debo obediencia. Hata que fuiste carcelero. Yo era tuya compañero”.

Rosalía asegura que solo Dios puede juzgarla por lo que ha hecho, ni si quiera la ley. ¿Y si la mujer de la historia no hubiese matado a su marido y lo hubiese hecho el amante? En la obra Flamenca, la protagonista tiene un romance con un caballero que se disfraza de clérigo para poder seducirla y liberarla de su marido. ¿Y si hubiera sido este personaje quien acaba matando al “carcelero”?

Prueba número 2: Los 400 días

Si vamos a la letra de Juro Que, Rosalía empieza con “que lleva mi niño preso más de 400 días”. El álbum de El Mal Querer salió el 2 de noviembre de 2018 y este nuevo tema el 24 de enero de 2020. En total han pasado 450 días. Vamos “más de 400 días” desde que escuchamos por primera vez aquel disco.

La protagonista de El Mal Querer podría estar esperando a su amado que le ayudó a escapar de aquel carcelero. De hecho, tal y como canta en Maldición, “el querer que en un momento quisiera estar loca y no querer porque el querer causa pena”. La protagonista sabe que el amor hace daño y que se pasa mal. ¿Y si, tras haberse liberado de aquel maltratador ahora su nueva condena es esperar a que salga su amor?

Prueba número 3: La primera representación masculina importante en un videoclip de Rosalía

Quitando los singles donde Rosalía ha cantado con artistas masculinos, la representación del hombre en sus videoclips es simplemente superflua. Hasta ahora, Rosalía no ha tenido un coprotagonista. De hecho, en De Aquí No Sales, la figura del “maltratador” estaba representada con un molino ardiendo, motos y agua. En Juro que le ponemos cara al hombre por el que Rosalía daría todo. Es digno de aparecer, no como aquel que la hizo sufrir. Es quien la ha salvado de toda aquella agonía y no se avergüenza de él. Interpretado por Omar Ayuso, se trata del primer coprotagonista masculino que vemos en un vídeo de la cantante.

Omar Ayuso en 'Juro Que' / UMP

No sabemos si realmente Rosalía ha querido hacer un epílogo de El Mal Querer con Juro que. Lo único que tenemos claro es que, sin lugar a dudas, el tema podría funcionar a la perfección como tal. Y es que, como todo lo que lanza la artista, tiene más significado de lo que aparenta.