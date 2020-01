Las palabras de Alejandro Sanz a Rosalía que aplauden Miguel Bosé, Ana Torroja o Inma Cuesta

Alejandro Sanz y Rosalía fueron los dos artistas españoles que representaron a nuestro país en la última edición de los Grammy. El madrileño no estuvo en la gala pero la catalana, sí. Y no sólo fue a recoger su premio sino que protagonizó una de las actuaciones más esperadas de la noche. Y no defraudó.

Con su interpretación de Juro que y Malamente, puso el flamenco en el centro de la industria musical internacional y eso no puede más que llena de orgullo a todo aquel que siente las raíces musicales de nuestro país, las que nos dan una identidad propia.

Rosalía estuvo en el homenaje que le hicieron a Alejandro Sanz cuando en 2017 fue nombrado persona del año por la Academia. Por aquel entonces, pocos habían oído hablar de ella todavía. Desde luego, no era el fenómeno que es hoy en día. Pero el cantante ya tenía claro que ahí había mucho talento y la abrazó cuando cantó una de sus canciones.

Ahora son buenos amigos y de ahí que Alejandro no haya podido evitar compartir su felicitación a Rosalía vía redes sociales: “Mi querida @rosalia.vt que mi enhorabuena viaje hasta ti ❤ Ayer fuimos testigos de cómo ese amor que sentimos por la música se hacía vigente, tangente y latente en los #GRAMMYs. Nos llevamos a casa #MejorÁlbumLatinoAlternativo y #MejorÁlbumPopLatino 🙌🏻”, comenzaba diciendo.

Pero había más porque el orgullo por un trabajo bien hecho, da para mucho. “Rompamos esquemas y barreras. Sigamos demostrando el poder y el alcance que tiene la música de este país. Nuestro mapa tiene forma de pentagrama, démosle la ubicación exacta para que el mundo hable, grite y recuerde de dónde venimos”, escribía sobre la importancia de recordar los orígenes y el lugar de donde uno viene.

Él es uno de los grandes embajadores de España en el mundo y ahora tiene a Rosalía como aliada en esta labor. Por eso, el cierre de este mensaje, no podía ser más emotivo: “Abre los brazos, aprieta fuerte los puños y ahí tendrás mi abrazo de orgullo a distancia. Te quiero niña”.

