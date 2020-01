Playacoco, Josh Acosta - Esclavo De Tu Piel [2020]

¿Alguna vez has perdido al amor de tu vida y has sentido que no volverás a recuperarlo? Las imágenes de vuestras escenas más románticas no paran de reproducirse una y otra vez en tu mente. Pues esto es lo que Playacoco ha querido trasladar a su nuevo y tan esperado sencillo: Esclavo De Tu Piel.

El tema llega acompañado de los ritmos latinos que tanto caracterizan al dúo y de su colaboración con Josh Acosta, otro talento reconocido de Canarias. Y es que Esclavo De Tu Piel guarda una curiosidad que aporta un significado especial a la letra del tema.

Se trata de una historia real entre dos chicas, cuya protagonista muestra el arrepentimiento tras perder a su media naranja. Ana Marrero, directora de su videoclip, ha conseguido captar miradas reales de amor y ternura de sus protagonistas, que se encuentran con los autores del tema en cada uno de los establecimientos que visitan. De hecho, parecen convertirse en celestinos de la relación.

Siguiendo con los sonidos del dúo, Esclavo De Tu Piel es el sucesor de temas como Cadillac, Solitaria y Loco de Amor, entre otros. El primero de ellos superó las 100.000 visitas en tan solo una semana, y todo apunta a que este nuevo proyecto superará con creces esta cifra.

Con su lema Sueña Alto, Vuela Lejos, Playacoco comienza el 2020 con más fuerza que nunca. "Trabajo y constancia y la música como sueño y forma de vida. Desde Canarias al mundo entero". Así es el lema que llevan por bandera y que llevan a rajatabla en cada uno de sus proyectos.

Y tú, ¿también te sientes identificado/a con la historia de Esclavo De Tu Piel?