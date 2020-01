Marta Hazas ha encontrado la manera más cultural posible para evitar la censura de su topless en IG

Marta Hazas no para, cuando no tiene serie, tiene sección en El Hormiguero y cuando no, se marcha a Miami para bailar con su amigo Adrián Lastra que está participando en un talent show de famosos bailando.

Pero, entre tanto ajetreo ha encontrado tiempo para irse de vacaciones con su marido, el también actor Javier Veiga. Ambos andaban por México haciendo promo de su serie Pequeñas coincidencias y han decidido quedarse por la Riviera Maya donde están disfrutando de un resort de esos que te ayudan a relajarte y disfrutar de la playa.

“Vacaciones. Cuando por fin aparcas las ansias, las malas decisiones, los anhelos, las neuras y los aciertos. Y te haces la foto tres días antes por dejar hecho el postureo. 😎”, escribía junto a una de las imágenes que demuestran lo bien que se lo está pasando.

Y en ese estado de felicidad, la actriz ha decidido prescindir de lo innecesario, y para ella, lo es la ropa. Claro que, consciente de la aversión que siente Instagram por los pezones femeninos, se ha buscado la fórmula de poder publicar fotos sin tener que lidiar con la censura.

El primer recurso al que ha recurrido es al de darse la vuelta. Se está quitando la bata y no vemos más que su espalda desnuda y eso no es muy censurable.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Marta Hazas (@martahazas) el 27 Ene, 2020 a las 9:00 PST

Pero ahí no queda la cosa que ya sabemos que a Hazas le gustan los retos y reivindicar las cosas en las que cree. Ha decidido fotografiarse de frente pero lo ha hecho colocando estratégicamente un libro para tapar todo lo que según la red social no debería verse.

“Puntos de vista del autor...”, escribía junto a un par de imágenes tomadas desde diferentes posiciones. Y no, no se ve pezón pero queda patente que ella pasa de ideas que coartan libertades.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Marta Hazas (@martahazas) el 28 Ene, 2020 a las 10:02 PST

Por cierto que el libro es Tu lado del sofá, el segundo poemario de Patricia Benito. Así que, sí, podemos decir que pocas veces hemos visto una manera tan cultural de evitar la censura.