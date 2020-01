40 cosas sobre Robledo, el autor de ‘No Me Olvida’ con Omar Montes y Químico Ultramega

1. Nombre completo: Alberto Robledo Bustos.

2. Año y ciudad de nacimiento: 1999, Madrid.

3. Tu primer contacto con la música: en casa de un amigo.

4. El momento en que supiste que querías dedicarte a ella: cuando vi que me apasionaba escribir canciones.

5. La canción que te hubiese gustado componer: China.

6. Un género musical que nunca tocarías: rock, no porque no me guste, lo oigo de vez en cuando. Pero sería incapaz de hacer ese género.

7. Un/a artista favorito/a: J Balvin.

8. La música que escuchabas en casa de pequeño: reggaetón.

9. Una canción con la que estás obsesionado ahora mismo: J Balvin - Morado.

10. La que odias escuchar ahora mismo: Pomposo.

11. La leyenda de la música con la que colaborarías: J Balvin.

12. El músico o personaje conocido que está en tu agenda de contactos: Omar Montes.

13. Si no fueses cantante, serías... Veterinario.

14. ¿Freestyle o escribir canciones? Escribir canciones.

15. El momento que recuerdas de tu paso por el mundo de las batallas de gallos: cuando me clasifiqué a la Nacional de la RedBull Batalla de los Gallos en mi primer año en esa competición.

16. Un hobbie o deporte favorito: karate o el fútbol.

17. ¿Te gusta cocinar? Me gustaría.

18. Tu plato favorito: arroz con pollo.

19. Una serie que te haya enganchado a ver cinco capítulos seguidos: La casa de papel.

20. La red social que más te engancha: Instagram.

21. La que menos: Facebook.

22. Algo que no soportas: la mentira y el ego.

23. Una frase que te repites mucho: por fin he aprendido a confiar en mí y a valorarme.

24. Algo sobre ti que muy poca gente sabe: que lloro por todo.

25. Una película que te guste: Toy Story.

26. Algo que se te dé muy mal: el baloncesto.

27. Algo o alguien con lo que estás obsesionado ahora mismo: la ropa y las zapatillas.

28. Tu personalidad: comprensivo y tranquilo.

29. Tu recuerdo de infancia más bonito: mi familia llorando y abrazándome cuando quedé campeón de España de karate por primera vez.

30. Un juguete o recuerdo de la infancia: Buzz lightyear.

31. Lo que echas de menos: la tranquilidad de la infancia.

32. Algo de lo que te arrepientes: nada.

33. Tu palabra favorita:

34. Una manía: siempre que he ido un evento, he entrado a la sala o al estadio con el pie derecho.

35. Tatuajes, ¿tienes? sí. 34, muchos pequeñitos, pero 34.

36. Un placer oculto o algo que te dé vergüenza reconocer que te gusta: yo creo que nada.

37. ¿De cuál de todas tus canciones te sientes más orgulloso de haber compuesto? ¿ENTONCES?.

38. Si tuvieras que poner título ahora mismo a tu próximo tema o disco, ¿cuál sería? Adictivo.

39. Pista de lo próximo que traes: reggaetón.

40. Si no fueses Robledo y te lo encuentras por la calle, ¿qué pensarías de él? Qué guapo su pelo *risa*.