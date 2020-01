¿Qué fue de Passenger, el creador del hit Let her Go?

En el año 2012 millones de personas se quedaron hipnotizados escuchando la voz de Mike Rosengerg, el solista británico que se escondía detrás de Passenger. Let her go fue la canción con la que conquistó al mundo. Un tema que tiene riqueza melódica, emoción y encanto y que daba vida a una letra muy cuidada con una armonía vocal perfecta y una guitarra acústica dominando el resto de instrumentos. La historia de este músico nos conmovió pero ¿qué ha sido de él ocho años después?

El origen de Passenger

A principios de la década del 2000, había cinco personas que formaban una banda llamada Passenger y publicaron un álbum debut que fue un éxito de críticas, Wicked Man’s Rest. Pero cuando los miembros de la banda decidieron separarse en 2007, Rosemberg optó por conservar el nombre Passenger como su apodo y confiar en que su música, su voz y su guitarra lo llevaran donde quisieran.

El solista se lanzó a la calle y descubrió no sólo que la experiencia fue muy divertida, sino que le fortaleció su pasión por la música: "Tocar en las calles y pasar la gorra se ha convertido en un estilo de vida. Su concepto y el hecho de estar solo, disfrutando de las ciudades y viajando, no sé, hay algo 'lo-fi' en ello, y algo honesto y sencillo en ese estilo de vida, que echo de menos cuando no lo hago".

Su popularidad fue en aumento hasta que en el verano de 2012 abrió los shows de Joools Holand y de Ed Sheeran, con quien ya había realizado años antes varios conciertos cuando Sheeran apenas tenía 15 años. Fue el paso natural después del lanzamiento de Let her go, la canción que le catapultaría a la fama mundial consiguiendo el número 1 en Irlanda, Holanda, Bélgica, Suecia y Top 10 en Irlanda, Australia, Bélgica y Holanda. All the little lights fue el disco que consagró su carrera y su fe en su talento.

¿Y desde entonces?

Más allá de las cifras que dejó la canción (su vídeo es a día de hoy el 20º más visto de la historia de Youtube con más de 2.600 millones de reproducciones), Mike Rosenberg, también conocido como Passenger, sabe por experiencia que repetir un hit así en la música es algo casi imposible de conseguir.

Desde aquel 2012 y 2013 en el que su disco y su canción se convirtieron en las más vistas y vendidas en varios países, el solista no ha faltado a la cita ni un solo año con el lanzamiento de un disco. En 2014 fue Whispers que tuvo secuela (o capítulo 2) en 2015. Young as the morning old as the sea vio la luz en 2016, The boy who cried wolf en 2017, Runaway en 2018 y su último proyecto fue Sometimes It's something, sometimes It's nothing at all el pasado año.

Puede que sus canciones ahora no lleguen a las listas de ventas pero Passenger sigue demostrando que está en uno de los momentos compositivos más fértiles de su carrera. Y en 2020 todo apunta a que lo va a seguir demostrando ya que acaba de publicar su nuevo single: Sandstorm.

Una canción y un vídeo en el que sigue apostando por unir la belleza de sus composiciones con propuestas audiovisuales que reflejan la grandiosidad de los paisajes naturales. Lo vimos en Hell or highwater, también en Setting suns (una manera diferente de acercarnos a Ciudad del Cabo con su skyline, incluyendo el funicular, y su vida marina) y lo ha vuelto a hacer con este nuevo sencillo rodado a caballo entre Dubai y Johannesburgo.