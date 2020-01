Hablamos con Mona Kasten de BTS, Zayn, Halsey y el resto de la playlist de la cuarta entrega de ‘Again’

Mona Kasten en una joven autora alemana que tiene revolucionada la escena de novela romántica juvenil con su saga Again. En España se acaba de publicar la cuarta entrega, Soñar. Como en las anteriores, se centra en una nueva pareja de Woodshill, ese lugar en el que, entre clase y clase, se desarrollan historias de amor que siempre van acompañadas de conflictos por resolver.

La música juega un papel muy importante en las novelas de Kasten que suele poner cara sus personajes inspirándose en diferentes cantantes. De su última playlist, que incluye algo de K-Pop, de su forma de entender estas historias y de lo que podemos esperar de la serie, entre otras cosas, hemos hablado con ella vía mail.

En España cada vez hay más lectores enganchados a la saga Again, ¿el amor sigue siendo el tema universal que crea adicción?

Sí, yo creo que el amor, tengas la edad que tengas, es un tema que gusta y sobre todo que engancha. ¡Es un tema universal, todo el mundo ha vivido experiencias amorosas, buenas o malas, y siempre te puedes sentir identificado o bien porque te haya pasado a ti o a alguien conocido!

Tu serie está situada en Estados Unidos pero tú en realidad eres alemana, ¿un intento de hacerlo más internacional?

Sí, la verdad es que pienso que todos tenemos como referente las clásicas series o pelis americanas. ¿Quién no ha querido estudiar en una universidad americana o tener una taquilla de instituto? ¿O que el chico que te gusta te pidiera ir al baile de final de curso? Son referentes que todos tenemos en la cabeza y por eso la situé allí.

Anna Todd se ha pronunciado sobre tu obra, ¿os conocéis en persona?

Si, nos conocemos y es maravillosa. Me alegro mucho de que sus narraciones cautiven tanto y a tantas personas y que ahora también puedan verse en la gran pantalla. ¡Es una triunfadora!

¿Qué pensaste de After la primera vez que la leíste?

¡Pues me encantó, y entendí el por qué a tanta gente le estaba gustando! ¡Engancha mucho!

Fue una saga que conquistó a millones de personas pero que también recibió muchas críticas, ¿a ti te asustan las críticas?

Creo que cuando te conviertes en alguien público y te expones ante tanta gente puedes gustar o no, a nadie nos gustan las críticas, pero poco a poco voy aprendiendo a digerirlas. Al final hay que respetar la opinión de los lectores y pienso que es bueno que hablen de uno, aunque no sea bueno. Si hablan es porque interesas. En mi caso creo que he construido historias acordes a la actualidad, con mujeres empoderadas y que llevan las riendas, que toman sus propias decisiones.

En España se publica ahora la cuarta entrega, Again: Soñar, ¿con qué mensaje te quedas de esa historia?

Pues me quedo con que nunca sabes dónde va a estar el amor, que a veces, hoy en día, con las redes sociales podemos ir a buscar el amor, tenemos acceso a catálogo de chicos/as con los que dar ‘like’ y quedar, pero al final, cuando menos te lo esperas ahí está esa persona especial que hace clic y te cambia la vida. También creo que hay un mensaje de no rendirse, de ir a por todas y que la timidez se ha de vencer y luchar por lo que uno quiere.

A lo largo de la serie hemos ido conociendo a distintos personajes de un mismo universo. Hay muchos más… si el público te lo pide, ¿seguirías alargando la saga?

Bueno tengo que decir, y esto es noticia de hace una semana, que he escrito mi quinto libro de este círculo de amigos y en España saldrá en Julio. ¡Estoy muy muy contenta con esta noticia, la verdad que la idea de hacer protagonistas en cada libro a una pareja distinta es una buena fórmula para no dejar morir la serie, los lectores me piden más y aunque, de momento, no tengo prevista sexta entrega…nunca se sabe!

¿Tienes alguna pareja favorita de esta saga?

¡Siento un cariño especial por todos mis personajes! Aunque la mayoría de las veces respondo a esta pregunta mencionando a los personajes cuya historia estoy escribiendo en ese momento. En este caso se trata de Blake y Jude, los de mi quinto libro, ¡me tienen enamorada!

¿Alguna que te diera más quebraderos de cabeza que otra?

Pues la verdad, no recuerdo, se me han ido ocurriendo en la medida que voy viviendo mi vida diaria y mis relaciones. Me inspiro en todo, especialmente en la música y la naturaleza. A veces escucho una buena canción, veo una imagen determinada y se me ocurre de repente una escena mientras paseo. Si esa escena no se me va del cabeza pasado un rato, sigo trabajándola y reflexiono acerca de qué puede haberla provocado, hasta que al final no me queda otro remedio que anotarla.

Cada una trata una problemática diferente que nos hace pensar que ninguna historia de amor es fácil, ¿cómo fue la tuya real?

Pues tampoco fue fácil, creo que al final ninguna historia de amor es fácil. Igual pasa con las relaciones de amigos, siempre hay cosas, malos entendidos o conflictos. Al final creo que es la base de cualquier relación, no hablo de toxicidad, por supuesto, simplemente creo que para que una relación funcione ha de haber una base de sinceridad y respeto y a veces ser sincero es sinónimo de conflicto. No a todos nos gusta escuchar las verdades, ¿no?

No sé si cuando escribes les pones cara de algún famoso a tus personajes, ¿hay alguno?

Crecí con las narraciones de Roal Dahl, C.S. Lewis, Cornelia Funke y Kay Meyer y ellos son también los autores que despertaron en mí el deseo de escribir. Me gusta fijarme en esa escritura, pero no te negaré que sí, les pongo cara a mis personajes porque me resulta más fácil imaginármelos, y casi siempre son cantantes, por ejemplo, en Soñar… ¡el profesor Nolan podría ser John Mayer!

Las plataformas que tanto producen últimamente, recurren a muchas de estas sagas, ¿Cuándo veremos la tuya?

Tengo propuestas y cuando recibí la primera pensé que no podía ser cierto, que era increíble y que esto es más de todo lo que hubiera soñado nunca, pero de momento no hay nada en firme y nada cerrado así que prefiero no desvelar nada…

Si pudieras hacer el casting para Soñar, ¿qué actores escogerías?

Pues, aunque me imaginaría el papel de profesor en Mayer tal y como te he comentado, de actores, a ver… un actor ideal para encarnar a Nolan podría ser Bill Skarsgård, me encanta cómo actúa en Divergente. Y en el papel de Everly, te diría Angourie Rice, una actriz australiana que ha salido en la última peli de El hombre araña. ¡Creo que harían una pareja estupenda!

Todas las novelas las comienzas con una playlist, ¿qué criterios sigues para la selección?

Pues la verdad es que siempre intento tirar de la música que escucho en ese momento, la que está de moda entre mis amigos, pero también me gusta incluir clásicos y rock. Siempre he escuchado música, siempre estoy escuchando música y muchas letras a veces me inspiran para escribir mis historias. Porque las canciones son eso, historias con ritmo.

¿Qué aporta la música a una novela?

Pues animo a la gente a que se lea el libro con la banda sonora de fondo que incluyo en mis novelas, es lo que me encantaría pensar que hacen porque creo que la experiencia de lectura sería mucho más buena.

En Soñar nos encontramos con una playlist con puntos mainstream como Zayn o Halsey pero quizás menos que otras ocasiones, ¿casualidad o buscado?

A Zayn lo sigo desde el famoso programa de Factor X y su participación en One Direction. Siempre me ha gustado y lo sigo escuchando. Pues la verdad no pienso mucho el estilo de playlist que hago porque como te digo pongo lo que escucho en cada momento. Brandt Orange me lo sugirió una amiga en Spotify y me gustan sus letras y su música y, por ejemplo, Harrison Storm es un cantante australiano que conocí por internet. Suelo buscar gente nueva, siempre me gusta experimentar con la música y se descubren verdaderos talentos que a veces no suenan en la radio pero que tienen un estilo y una voz increíbles. Y me gusta compartirlos con mis lectores.

Vemos a BTS, ¿el K-Pop es ya un imprescindible si nos dirigimos a jóvenes?

Sí, totalmente, y creo que jóvenes y no tan jóvenes. Tengo amigas treintañeras que también siguen a este grupo, está siendo una auténtica revolución. La gente va a clases de coreano, no es broma… Y sus entradas vuelan… El K- Pop es un nuevo fenómeno, sin duda cada vez vienen pisando más fuerte.

Muchas de tus historias son en un principio relaciones imposibles que acaban con final feliz, ¿eso supone un reto?

¡Siempre! Me encantan los retos y los finales felices gustan a todo el mundo. Una historia de amor sin final feliz no es una buena historia de amor, así que me encanta que acaben así mis libros. Y el reto, por supuesto, y ver los entresijos o los obstáculos que han de pasar las personas para fortalecer las relaciones y encontrarse en un final bonito, un final de libro.

¿Cuál fue el mayor reto de Soñar?

Bueno creo que el mayor reto fue construir a Nolan, un profesor lo suficientemente serio a la vez que joven que pudiera enamorar a una alumna sin que la historia fuera desagradable o mal vista a los ojos de mis lectores. Entonces tenía que hacer a alguien con pinta de profe pero que fuera cercano a los alumnos, y pensé que sería una buena manera de construir una relación, porque ¿quién no se ha enamorado alguna vez de un profe?