¿Ha desvelado Justin Bieber el listado de canciones de Changes?

A dos semanas de que el quinto álbum de estudio de Justin Bieber llegue a las tiendas, Changes, el solista está dejando un largo reguero de pistas que podrían suponer el listado definitivo de canciones que el solista canadiense incluiría en este elepé.

¿Es este el tracklist de Changes de Justin Bieber? / Youtube

Todas estas canciones de las que vamos a hablar a continuación han pasado por el estudio de grabación del intérprete, aunque eso no significa necesariamente que todos los temas vayan a formar parte del listado definitivo del disco.

En el anuncio oficial hecho hace unos días por Justin Bieber ya pudimos confirmar que Get me (junto a Kehlani) era el segundo single tras Yummy (canción que en su concepción se llamaba Yum Yum).

Además de estos sencillos también están acreditadas canciones como Red Eye (canción compuesta por Justin Bieber, Jason Poo Bear Boyd y Sasha Sirota), Come around me (canción compuesta por Justin Bieber, Jason Poo Bear Boyd, Dominic DJ Jordan y Jimmy Giannos), Runnin' over (canción compuesta por Justin Bieber, Jason Poo Bear Boyd, Dominic DJ Jordan y Jimmy Giannos), Habitual (canción compuesta por Justin Bieber, Jason Poo Bear Boyd, Josh Gudwin y Marco Masis), Available (canción compuesta por Justin Bieber, Jason Poo Bear Boyd, Bernard Harvey, JaVale McGee, Ashley Boyd y Derrick Milano), Always (canción compuesta por Justin Bieber, Josh Gudwin, Phil Beadreau, Dominic DJ Jordan, Jimmy Giannos y Tom Strahle) y Forgiving me You keep (canción compuesta por Justin Bieber, Jason Poo Bear Boyd y Sasha Sirota).

Recognition, Intentions, Confirmation, Take it out, Changes, Lil bit, Double negative, Wish you would o At least for now son algunos de los otros títulos que aparecen en la imagen y que podrían formar parte del disco Changes.

La bomba es otra de esas canciones sobre la mesa con una parte del tema en castellano pero que de momento no es seguro que esté incluida en Changes que recogerá el testigo de Purpose y pondrá fin a 5 años de silencio discográfico. La fecha elegida para su lanzamiento, el día de los enamorados (14 de febrero), tiene mucho que ver con la propia concepción de un elepé del que Hailey Baldwin tiene buena parte de culpa. Su influencia en la vida del solista ya se dejó sentir en Yummy, el primer single. Estamos ante un disco surgido del amor, que canta al amor y que verá la luz en un día señalado para el amor.

RBMG / Def Jam Recordings es el sello bajo el que se publica este Changes que muy pronto comenzará a sonar en directo por todo el mundo. Justin Bieber ha confirmado una completa gira (The Changes Tour) con la que intentará resarcirse tras la suspensión hace unos años cuando tuvo que decir basta ante una situación de estrés. Arrancará en mayo en EE UU y terminará en septiembre por lo que es de esperar que a finales de año o comienzos del 2021 desembarque en Europa. Las entradas para esta parte del tour se pondrán a la venta el mismo 14 de febrero con preventa desde el 30 de enero.