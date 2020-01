Justin Bieber: Todo lo que necesitas saber de Changes, su nuevo disco

El enigma de las fechas de Justin Bieber ha quedado desvelado. El músico canadiense ha desvelado todos los detalles de su nuevo proyecto musical que llevará por título Changes y que verá la luz el próximo 14 de febrero, día de San Valentín, como ya habíamos vaticinado. Esto es todo lo que necesitas saber sobre su quinto álbum de estudio.

Changes recogerá el testigo de Purpose y pondrá fin a 5 años de silencio discográfico. La fecha elegida para su lanzamiento, el día de los enamorados, tiene mucho que ver con la propia concepción de un elepé del que Hailey Baldwin tiene buena parte de culpa. Su influencia en la vida del solista ya se dejó sentir en Yummy, el primer single. Estamos ante un disco surgido del amor, que canta al amor y que verá la luz en un día señalado para el amor.

RBMG / Def Jam Recordings es el selló bajo el que se publica este Changes que muy pronto comenzará a sonar en directo por todo el mundo. Justin Bieber ha confirmado una completa gira (The Changes Tour) con la que intentará resarcirse tras la suspensión hace unos años cuando tuvo que decir basta ante una situación de estrés. Arrancará en mayo en EE UU y terminará en septiembre por lo que es de esperar que a finales de año o comienzos del 2021 desembarque en Europa. Las entradas para esta parte del tour se pondrán a la venta el mismo 14 de febrero con preventa desde el 30 de enero.

El título del disco es claramente reivindicativo de la mezcla de ambas situaciones que con el matrimonio del canadiense han cambiado radicalmente. La portada del disco refleja también esa intimidad con una foto con tonos rojos que muestran a un Bieber desnudo de cintura para arriba junto al título Changes y a la cuenta 12345 señalando su quinto trabajo musical.

La prereserva del disco ya ha comenzado y junto a ella Justin ofrece la escucha de una nueva canción que forma parte de este álbum. Se trata de Get me junto a Kehlani, un tema cuya producción nos recuerda mucho al Yummy que no deja de sonar en nuestra cabeza.

En el documental, Seasons, sobre los últimos años de vida y carrera de Justin Bieber, el músico ha desvelado algunos pequeños adelantos (Habitual) de este esperadísimo nuevo proyecto incluyendo una canción en español, La Bomba, que de momento no ha sido confirmado en el listado definitivo del disco.

Junto a Yummy, Get me y La Bomba, títulos confirmados en la serie documental, hemos podido escuchar fragmentos también de Red Eye (canción compuesta por Justin Bieber, Jason Poo Bear Boyd y Sasha Sirota) y Come around me (canción compuesta por Justin Bieber, Jason Poo Bear Boyd, Dominic DJ Jordan y Jimmy Giannos).