Blas Cantó, sobre ‘Universo’: “España está al mismo nivel que otros países”

Hoy es un día importante para Blas Cantó. El cantante, convertido en una de las principales figuras de la escena musical española, ha aceptado el reto de representarnos en la 65ª edición del Festival de Eurovisión con Universo, una canción con la que inicia una nueva era en su carrera y que este jueves 30 de enero ha presentado en sociedad.

"Desde que Universo llegó a mi vida, desde que la escuché por primera vez, la quise llevar al festival. Era la favorita [entre 50 canciones] y tenía muchas ganas de enseñarla porque me transmite mucha emoción y habla de las cosas que no he dicho. Es una buena manera de empezar de cero y de que sea un nuevo día para mí", ha empezado.

"Universo es un mid-tempo muy pegadizo que explora el synthpop y mezcla conceptos actuales con tintes épicos". Así define TVE la canción, al menos en lo musical. ¿Pero cuál es la baza que tiene la canción para destacar en Rotterdam? "Mi intención con esta canción, y la puesta en escena que queremos crear, es que sepan que España está al mismo nivel que los otros países. Podemos hacer lo que muchos presentan en el festival y que a veces vemos tan lejos".

Videoclip oficial de 'Universo', de Blas Cantó

Para que el Universo de Blas Cantó llegue a más personas, el artista ha confirmado que, aunque en el Festival de la Canción la interpretará completamente en castellano, también grabará una versión en inglés y otra en francés. "Queremos tener un recorrido más amplio, que no haya que explicarla", asegura.

La diferencia de 'Universo' con 'Él no soy yo'

Blas Cantó también ha hablado del origen de Universo, una canción que tuvo varias lecturas en esa fase más primigenia. "El recorrido natural para la canción de Eurovisión era simular algo parecido a Él no soy yo. Llegaron muchas propuestas, pero al final me di cuenta que no podía repetir la fórmula de Él no soy yo".

Y añade: "Tenía que ponerme a prueba, intentar no perder la esencia de las canciones de mi carrera, pero evolucionar. No quería hacer una canción para el festival, quería hacer una canción para mi carrera".

Puesta en escena y vestuario

Ahora que ya han presentado al mundo los dos elementos principales de la candidatura (artista y canción), el foco está en los otros dos factores clave: la escenografía y el vestuario. En este sentido, Blas Cantó no ha dado muchos detalles, pero sí ha confirmado que su idea es ver todas las opciones posibles para Universo: "Vamos a seguir trabajando y vamos hablar con gente que ha trabajado con países que han sido muy potentes en eurovisión. Lo vamos a intentar y si no lo conseguimos vamos a intentarlo desde aquí. Queremos darle una vuelta para no utilizar los mismos recursos que otros años".

"El escenario de Rotterdam nos da una libertad tremenda. Me dijeron que Eurobisión estaba de capa caída, pero discrepo porque los medios cada vez son más impresionantes. Tenemos que cambiar nuestra mente y aprovechar los medios que nos dan. Es fácil decir 'no' cuando no ves todas las posibilidades", señala.

Del estilismo, Blas Cantó tiene muy en cuenta a la diseñadora Ana Locking, responsable de los looks del videoclip, pero también va considerar otras opciones. "También quiero trabajar con gente de fuera o diseñadores españoles para enseñar lo que hay aquí. Ana Locking ha sido muy importante en mi carrera. Siempre ha sido un riesgo ponerme esa ropa estrafalaria, pero me gusta expresarme a través de la moda y tener la oportunidad de ser cada día algo sin dejar de ser yo. No sé si era un diseño de ella, pero me gustaría ver otra opciones", termina diciendo.

El apoyo de otros eurovisivos

Durante la rueda de prensa, Blas Cantó también ha confirmado que se ha sentido arropado por todos esos artistas que saben perfectamente lo que significa representar a España en el Festival de la Canción. "Cuando salió la noticia me escribió mucha gente. Casi todos los representantes me han escrito, incluso las Azúcar Moreno. Me siento muy arropado y muy querido por la gente. Me siento muy acompañado en este viaje. He hablado con Ruth Lorenzo, Edurne, Miki, Alfred, Soraya…estoy feliz, pero también con presión sobre mis hombros. Tengo un poco de presión por hacerlo bien, pero saldrá bien".

Y las críticas, ¿las va a tener en cuenta? "Miki me dijo que relativizara todo y no le diera importancia a muchas cosas, que me centrara en mi canción. No me afectan las críticas, pero a veces lo piensas dos veces y le doy muchas vueltas a las cosas. Lo hecho, hecho está".