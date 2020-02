Black Eyed Peas y J Balvin ponen ‘Ritmo’ al Nº1 de LOS40

Hacía nueve años (¡nueve!) que The Black Eyed Peas no llegaban al número uno de LOS40. Esta semana han regresado a lo más alto de nuestra lista, lugar que no visitaban desde 2011 con The time (dirty bit). Y lo hacen acompañados de alguien que también sabe lo que es coronar el chart en varias ocasiones: el colombiano J Balvin. Juntos lo han logrado con Ritmo, revisión del éxito Ritmo de la noche, de Corona (clásico del eurodance), de 1994. Esta adaptación ha conseguido lo que no consiguió la versión original: presidir la lista de LOS40.

Dar una "segunda vida" a éxitos del pasado es una corriente al alza de la que hay varios ejemplos actualmente en el ránking. Pero retomar un hit pretérito no es garantía de triunfo; BEP y J Balvin lo han logrado llevando el tema de Corona a su terreno, y actualizándolo con una mezcla de electrónica y ritmos latinos muy del gusto del momento.

Es la sexta canción de BEP que lidera la lista de LOS40; antes lo hicieron con Shut up (2004), Don't phunk with my heart (2005), el tremendo I gotta feeling (2009), que fue número uno cuatro semanas consecutivas; Meet me halfway (2010), que lo fue tres; y The time (dos semanas en 2011). Ritmo sube a la primera plaza desde el tercer cajón del podio y tras solo ocho semanas en lista.

Por su parte, el parcero llegó por primera vez al primer puesto con Cola song (2014), junto a Inna; Ginza (2015), Safari (2016), Hey ma, con Pitbull y Camila Cabello (2017), Mi gente (2017), Downtown, con Anitta (2018), X, con Nicky Jam (2018), Say my name, con David Guetta y Bebe Rexha (2019) e Indeciso, con Reik y Lalo Ebratt (2019). Eso hace de Ritmo el décimo número uno en la carrera del colombiano, que lleva logrando números uno en LOS40 siete años de forma ininterrumpida.



Además, J Balvin mantiene su doblete (Indeciso está ahora en el #14) y podría hacer triplete, ya que ha sido presentado como nuevo candidato con Morado. ¡Enhorabuena a todos!