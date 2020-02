Arnau Griso: “Creo que nuestra música le entra a casi todo el mundo, ya sea de izquierdas, de derechas o pro Belén Esteban”

“Espabila, que sonreír es gratis. Regala buenrollismo, orgamos y harmonía”, cantaban los chicos de Arnau Griso hace cinco años, cuando comenzaban su carrera como grupo. Desde la publicación del tema Es gratis, la vida de Arnau Blanch (voz) y Eric Griso (guitarra) cambió de repente. Aunque los dos jóvenes catalanes se unieron en 2011, su primer disco salió en 2018. Siete años después. Eso sí, ya se habían hecho un nombre en internet.

Ahora, los chicos han vuelto a la carga y ya están lanzando los primeros singles de su nuevo disco, que saldrá este mismo año. Tras sacar Quiero, quiero y quiero el pasado verano, el grupo ha bajado el tono de humor con sus dos últimos singles: Yo y Nada que añadir. Pero los fans no tienen de que preocuparse, ¡pronto volveremos a escucharlos con todo su buenrollismo!

Además, para finalizar la etapa de Revolución Bananera por todo lo alto, Arnau Griso estará en el WiZink Center de Madrid y en el Sant Jordi Club, el 13 y el 15 de febrero de 2020 respectivamente. ¡Un gran desafío para ellos!

Para hablar sobre estos conciertos, su próximo álbum y hasta de Belén Esteban, Arnau y Eric se han acercado a la redacción de LOS40. Haciendo gala de su naturalidad y de su buen sentido del humor, los chicos nos han contestado a todo tipo de pregunta. Por supuesto, no se han cohibido nada y han hablado sin pelos en la lengua. ¡Y lo que nos ha gustado!

Pregunta (P): Bueno, habéis dejado un poco aparcado el buenrollismo con vuestros últimos temas Nada Que Añadir y Yo, ¿qué ha pasado?

Arnau (A): Bueno, realmente ya había este “malrollismo”, por llamarlo de alguna manera, en el resto del primer disco. Hay canciones “buenrollistas” y se nos ha conocido sobre todo por Es Gratis, pero en el primer álbum también hay temas donde no somos tan alegres y nos ponemos más reflexivos. Ha coincidido que estos dos últimos temas son de este estilo, pero no significa que sea hacia donde vayamos ni mucho menos.

Griso (G): Total, tío. Al final el humor es una herramienta más dentro de la paleta que tenemos y la ausencia de él no significa que nos vayamos de nuestro lenguaje. También hay reflexión y movidas chulas ahí.

P: De hecho, hay un comentario en el vídeoclip de Youtube de Aitor Acevedo que pone: “Me flipa, pero quiero que vuelva el buenrollismo”. ¿Qué le contestariáis?

G: Pues mira, le podemos contestar ya que el “buenrollismo” va a volver en el siguiente single seguramente. Al final no es por una razón concreta, sino que tú escribes como te sale. El disco nuevo, al igual que el antiguo, tiene canciones para cada estilo y para cada mood. Así que no hay que preocuparse, que el buenrollismo va a volver.

P: El mismo comentario, asegura que le encanta la parte del ASMR del dinero: ¿tenéis debilidad por el ASMR?

A: Mira, me pone hasta nervioso. Creo que lo amas o lo odias porque es muy raro.

G: Tío, yo me estaba haciendo el longui a ver si entendía qué es el ASMR.

A: Son sonidos muy concretos susurrados. A ver, yo creo que es un poco locura. Lo que sugiero a la gente que le gusta esto es que vayan un día al campo y escuchen. Ese ASMR ya existe en la realidad, lo que pasa es que en la ciudad no nos damos cuenta. Te vas a la montaña, ves que existen esos ruidos y que tienen un significado. Eso sí que mola que te cagas y no un colgado que te susurra al oído.

G: Es un poco creepy.

P: Estas nuevas canciones formarán parte del álbum que lanzaréis este 2020, al igual que Revolución Bananera, ¿Van a formar parte de un nuevo manifiesto?

G: No está pensado para que sea una continuación de Revolución Bananera, pero sí que tenemos un concepto propio que vamos a desvelar poco a poco. Pero sí que va a tener identidad y personalidad propia.

A: El concepto va a ser hasta más potente que el del primer disco. Creo que, al ser un disco que hemos pensado como tal, se va a notar que lo que lo hemos hecho ha sido por una razón concreta.

Arnau Griso / Foto cedida por Sony Music

P: Y en lo visual, ¿seguirán los monos rosas y los plátanos?

A: No lo sé, a ver qué mierda aparece (risas).

G: Total. Es que todavía no nos hemos metido con el diseño de lo que es el disco físico y su identidad. Pero sí que tenemos una personalidad en estos nuevos singles que quizá son un poco más reflexivos y menos coloristas.

Estos nuevos singles quizá son un poco más reflexivos y menos coloristas.

P: Pero, ¿las canciones las tenéis ya escritas?

G: Prácticamente todas están escritas. Quedan flecos y hacer una criba de esto sí y esto no: esto es una mierda y esto es una gran mierda, suele ser la calificación que tienen nuestras creaciones (risas). Vamos a ver si tenemos que componer mucho más o no, pero ya está bastante avanzada la idea y hay cosas muy divertidas y absurdas. Temas que están producidos incluso. Hay cosas muy raras en este nuevo disco.

P: Por cierto, Arnau, te has puesto a dirigir el videoclip de Nada que añadir. ¿Ha sido la primera vez?

A: De hecho, todos los videoclips están dirigidos por mí. Yo realmente soy realizador, es lo que estudiado. Tengo una productora que se llama Stupendastic Films. El nombre es muy Arnau Griso. Es una suerte poder unir mis dos pasiones: la del audiovisual, sobre todo la de los videoclips, y la de la música. Creo que es inevitable que pudiéndolo hacer no lo hagamos nosotros mismos. Además, lo voy a decir, a nivel de costes nos lo podemos permitir.

P: El concepto de ponerse a bailar en mitad de un desguace de coches, ¿significa algo?

A: Quería jugar un poco con el concepto de los mimos, de no tocarse. Como la canción va de esto, de una relación que no termina de funcionar y donde no hay comunicación, quise poner este baile. Lo del desguace lo hice porque quería coger un leitmotiv que fuese el coche y que aparece en todo el vídeo.

P: He visto que en vuestra cuenta de Instagram que la cuidáis al detalle con el amarillo a la izquierda y todo: ¿Un poco contradictorio con Para que el mundo lo vea, una de vuestras canciones más famosas?

G: A ver, la obsesión por el amarillo viene obviamente del logo que es una banana. Se ha quedado como el color corporativo. Sí que es verdad que cuidamos mucho el feed. Creo que es el eterno debate de si estamos siendo hipócritas porque a la vez hacemos una crítica las redes sociales. Pero no, en realidad es una dicotomía interesante. En el fondo dimos una reflexión encima de la mesa, pero también nos servimos de ella. Cada uno que la lleve a donde le apetezca.

Ver esta publicación en Instagram POR FIN. Una publicación compartida de Arnau Griso (@arnaugriso) el 30 Ene, 2020 a las 9:03 PST

A: De la misma forma que cuidamos el feed, hacemos cosas como subir una foto abrazando al cartel de Belén Esteban. Cuidamos la estética, sí; pero, por encima de la estética, está ese mensaje por lo absurdo.

P: ¿Creéis que Belén Esteban escucharía vuestra música?

G: Pues sería un reto bastante guay, ponérsela y ver qué le genera. De hecho, hoy en Mediaset nos han dicho que sería fan seguro.

A: Sería divertido. Yo es que creo que le entra a casi todo el mundo, ya seas de izquierdas, de derechas, pro Belén Esteban o no, casi todo el mundo comulga con una u otra canción.

P: He visto que tenéis una nueva palabra de vuestro vocabulario que es Wiskipedia. He investigado un poco y he visto que aún no tenéis página en Wikipedia. Si tuvieseis, ¿qué os gustaría que pusiese sobre vosotros?

G: Creo que me haría un trolleo a mí mismo y contaríamos una versión totalmente diferente y alternativa sobre quiénes somos y cómo hemos llegado hasta aquí.

P: ¿Qué es lo más raro que habéis buscado en Wikipedia?

A: Tengo un historial que lo más normal es el porno.

G: ¿Porno en Wikipedia? Lo mismo está la biografía de una porn star. Lo más raro que he buscado… no tengo ni idea. Quizá un dato de estos que te empeñas en conocer.

A: Podría buscar ahora mi historial de Google, pero en Wikipedia no lo sé. Lo último que hemos buscado ha sido “Jorge Javier Vázquez borracho”. (sigue buscando en el móvil hasta que encuentra otra búsqueda) ¡Tampoco está nada mal “hombre embarazado”! También tenemos la búsqueda de “Manuel Parada”.

P: Bueno, tendremos que hablar de que os enfrentáis a dos grandes fechas: vuestro primer WiZink Center en Madrid y vuestro primer Sant Jordi Club de Barcelona. Estamos hablando de otras dimensiones.

G: Por supuesto, esto ya son estadios y es el cierre por todo lo alto de la gira que nos ha enseñado a ser músicos. Hemos estado por muchas ciudades por toda España, hemos colgado infinidad de carteles de ‘Sold Out’ y ahora acabamos con el petardazo final. Son dos fechas especiales con colaboraciones y, joder, esperemos que la gente no venga porque está ya casi todo lleno.

P: ¿Da vértigo?

A: Da vértigo porque es una responsabilidad. El simple hecho de que alguien se tome el tiempo para venir a verte a cantar es una responsabilidad. Obviamente, cuanta más gente haga eso, mayor responsabilidad. Mucha de esa gente ya nos ha visto y es gente que nos sigue desde hace tiempo. Eso significa que lo tenemos que hacer mejor. A nosotros nos cuesta mucho hacerlo mejor, porque hacemos lo que nos sale en ese momento. Nosotros no podemos hacerlo mejor, pero sí seguiremos siendo auténticos.

P: De las personas que van a cantar esa noche con vosotros, ¿habrá alguna que también colabore con vosotros en el nuevo disco?

G: La verdad es que nunca me habían preguntado eso. Sí que estamos moviendo alguna colabo de cara al disco, pero por ahora tenemos nuestra cabeza en el WiZink y en el Sant Jordi Club. Solo podemos decir que son colabos que van a hacer felices al fan. Le van a sacar una sonrisa de oreja a oreja.

A: Van a decir “qué cabrones”.