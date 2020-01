Meghan Trainor, Nicki Minaj - Nice To Meet Ya [2020]

El nuevo álbum de Meghan Trainor ya está aquí, y con él trae un repertorio musical de lo más variopinto. Una de estas nuevas canciones es Nice To Meet Ya, su colaboración con Nicki Minaj de la que ahora hemos podido conocer su videoclip.

Un videoclip que se presenta con un estilo de lo más ochentero y con unos colores muy vivos. Aunque, por supuesto, uno de los elementos claves de estas imágenes es la coregrafía que Meghan muestra ante la cámara y en compañía de un amplio equipo de bailarinas.

Aunque si pensabas que lo nuevo de Meghan no iba a traer una letra significativa, estabas completamente equivocado/a. Sus versos hablan del amor propio y de la superación personal. Antes usabas el maquillaje para esconder tus rasgos, pero ahora ésta ha dejado de ser tu mayor preocupación. Restas importancia a lo que digan sobre ti, por lo que te has centrado en una única cosa: serás lo que quieras ser.

La colaboración de Nicki en esta canción ha marcado un antes y un después en su carrera. Después de anunciar su retiro de la industria, ha sorprendido a sus seguidores con este inesperado proyecto con el que les ha devuelto las esperanzas. Parece que la rapera no puede ignorar su mayor pasión: la música.

Como mencionamos en líneas anteriores, Nice To Meet Ya, el tema de sonidos pop, llega el mismo día del estreno de Treat Myself, su tercer álbum de estudio. Aunque este no ha sido el primer sencillo del trabajo discográfico, pues se ha convertido en el sucesor de No Excuses y Wave,q ue ya vieron la luz en marzo y septiembre de 2019, respectivamente.

Y es que este tema no es el único que trae una colaboración a su disco. Wave con Mike Sabath, Workin' On It con Lennon Stella y Sasha Sloan, Genetics con The Pussycat Dolls y After You con AJ Mitchell son otros de los trabajos en conjunto. ¿Cuál de todos es tu favorito?